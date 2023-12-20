廣州地鐵禁手機開喇叭 影響環境行為可罰500

搭地鐵有人大聲播片，可以點處理？廣州市交通運輸局早前修訂《廣州城市軌道交通管理條例》，明年1月1日起禁止在搭乘地鐵等公共交通時使用手機等電子設備的擴音功能，即不准開喇叭睇片、播歌或聽音訊等，亦禁止其餘18類行為，最高罰款500元人民幣(下同)。新增的禁止行為，亦包括攜帶電動代步工具進站、佩戴面具或帶有造成恐慌的妝容及裝扮乘車等。 內地傳媒指，《條例》涵蓋市內地鐵、輕軌及電車等客運系統，共八章40條。當中明文禁止會影響秩序的10類行為，包括擅闖隧道、強行上下車、翻越閘機、未經有關方面同意拍攝電影電視劇及廣告，以及攜帶電動代步工具(電動輪椅除外)、單車(符合規定的折疊單車除外)等，違者交交通運輸行政主管機關或公安機關依法處理。

另禁止9類影響環境的行為，包括堆放雜物及擺攤(罰款50至200元)；隨地吐痰、吐口香糖、亂拋垃圾及便溺(罰100至500元)；塗鴉及張貼物品(罰200至500元)；攜帶寵物及家禽(警犬及導盲犬等除外、罰50至200元)；吸煙(罰50元)。當中最受關注的是禁止「使用電子設備時外放聲音」，但《條例》未有列明罰則。 民眾︰要是罰錢就太苛刻了 有民眾對於禁手機開喇叭新例看法不一。有姓陸男乘客表示，「要是罰錢就太苛刻了」，認為大可以跟對方「說一下」，提醒一下就可以，但他承認「不過一般廣州人也不喜歡說人家不可以這樣」，通常會自己避開。另一名姓簡男乘客則說，「太吵的話會提醒一下，畢竟現在每個人都比較煩躁，播放得太嘈怎麼樣的，就覺得會很容易引發其他的事情，例如打架、互罵」。