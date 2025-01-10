廣州地鐵｜地鐵站出入口似棺材 承建商：4人問責受罰(更新)

廣州地鐵花地灣站出入口上月進行翻新工程，但不少市民認為翻新後的出入口極似「棺材」，更有人調侃稱「返工都要破地獄」、「你不入地鐵誰入地鐵？」。爭議鬧大後，廣州地鐵已對該出口爭議部分建築進行拆除，被網民再諷「火化完了」。 《澎湃新聞》報道，近日網絡流傳一份名為《關於花地灣地鐵口改造事件的通報批評》文件。該文件由廣州市萬溪企業管理有限公司於去年12月31日作出。萬溪公司表示，去年12月30日，由該公司參與改造的花地灣地鐵站出入口因造型設計問題引發廣泛的網絡輿情討論，造成不良的社會影響。

與設計單位永不合作 《通報批評》指出，事件暴露萬溪公司有關工作團隊細節把控不認真不嚴謹、對產品融入在地文化敏感度不足等問題。經公司研究決定，對項目景觀設計師等4人給予通報批評、降級等處理；對項目設計單位上海廣畝景觀設計有限公司，立即停止合作並永不再予以合作。

引爭議即拆除 網民諷「返工都要破地獄」 該出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口，位於荔灣區。從外形上看，出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色，設計外形被廣州網民認為極似「棺材」，「不吉利，拆了好」、「像陰間列車入口」、「返工都要破地獄」、「生人都要破地獄，生人都有好多地獄，花地灣就有一個」、「破·地鐵」、「你不入地鐵誰入地鐵？」「棺材靈感，不得不說確實有特色」、「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎」、「設計師和負責審核那個都要拉去打靶」；又有人調侃稱「設計師應入地府」、「好生動啊，地鐵站走出的打工人猶如棺材怕出的行屍走肉」。

花地灣地鐵站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，今次裝修工程為舊站口翻新。花地灣站D出入口已經圍封，有工人拆除裝飾板，有網民再諷「火化完了剩個骨架子是吧」。 廣州地鐵工作人員介紹，該出入口設計靈感來源於木棉花花瓣，裝修完成後外觀將是圓柱體，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，但因照片色差被呈現為深紅色。《澎湃新聞》報道，知情人士稱，該出入口翻新工程由第三方公司負責建設，尚未完工。當前的效果與最初的設計方案及顏色有不小的差異，因爭議大，已經拆除。

