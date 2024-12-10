廣州地鐵｜「機場式」安檢新規爆民怨　乘客入站排長龍等半小時：紙巾都要查

廣州地鐵周日起突然提升安檢，嚴格程度被指如同機場登機，多個車站因而大排長龍，引發大量市民不滿。(小紅書)

廣州地鐵周日（8日）起突然提升安檢，嚴格程度被指如同機場登機，多個車站因而大排長龍，引發大量市民不滿，批評嚴重影響上班及正常生活秩序，1分鐘安檢變成需要半小時，「不知道以為是坐飛機」。報道指，當局在昨日下班高峰時段「鬆綁」，安檢程度已恢復至日常水平。

針對乘客的反映，廣州地鐵工作人員周一（9日）表示，新規是爲保障市民出行安全，進入地鐵站「人過門，物過機」，攜帶物品須接受X光機檢查，提醒乘客預留充足時間配合安檢，早晚高峰時段進站需時可能較往日更長。目前的安檢方式要持續多久，尚未接到通知。此外，工作人員稱已將乘客體驗做記錄並進行反饋。

1分鐘安檢變半小時

據內媒報道，多名網民批評安檢過於嚴格，原本以前1分鐘可以完成的安檢，如今在早高峰期間甚至需要半小時，連衣褲口袋中的鎖匙、手機等物件也須檢查，「紙巾都要摸出來，人也是一個個掃」。還有人稱，如果包裡放了充電寶，須開包檢查，由安檢員看過容量符合規定才能通過。

關於廣州地鐵安檢升級原因眾說紛紜。曾有人指是為了配合周日的廣州馬拉松，但安檢強度到周一仍未見下降。另有傳言地鐵安檢近日曾搜獲子彈，及有官員暗訪時成功帶刀過關等。另網民認為，安檢升級疑是與上月珠海車撞人案影響。

