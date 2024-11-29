廣州地鐵MMA︱年輕男女月台KO三長者 拳打腳踢倒地照抽水(有片)

內地社交平台流傳影片，可見廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地。廣州地鐵通報事件因下車擠迫引發，車站工作人員已報警，其中兩名受傷乘客送院檢查無大礙，公安正在調查處理。

因下車擁擠產生口角

事發於廣州地鐵五號線廣州火車站的月台，當時一名白髮男長者已經倒在靠近月台屏門的地上，一名年輕女子被另外兩名長者「圍攻」，此時1名身着白色外套的年輕男子衝前「解圍」，腳踢一名老年女子，隨後又對其掌摑拳打，並對倒地的另一名長者拳打腳踢，年輕女子亦有加入「抽水」。隨後，兩名身着制服的地鐵工作人員上前勸阻。