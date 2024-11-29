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中國
2024-11-29 15:33:32

廣州地鐵MMA︱年輕男女月台KO三長者 拳打腳踢倒地照抽水(有片)

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廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖）

廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖）

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內地社交平台流傳影片，可見廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地。廣州地鐵通報事件因下車擠迫引發，車站工作人員已報警，其中兩名受傷乘客送院檢查無大礙，公安正在調查處理。

廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖） 廣州地鐵站周三有一對青年男女與3名長者互毆，其中1名白髮男子倒地，地鐵工作人員上前勸阻。（影片截圖）

因下車擁擠產生口角

事發於廣州地鐵五號線廣州火車站的月台，當時一名白髮男長者已經倒在靠近月台屏門的地上，一名年輕女子被另外兩名長者「圍攻」，此時1名身着白色外套的年輕男子衝前「解圍」，腳踢一名老年女子，隨後又對其掌摑拳打，並對倒地的另一名長者拳打腳踢，年輕女子亦有加入「抽水」。隨後，兩名身着制服的地鐵工作人員上前勸阻。

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廣州地鐵表示，周三下午6時許，五號線廣州火車站月台有2名乘客與另外3名乘客因下車擁擠產生口角，後發生肢體衝突，車站工作人員發現後第一時間趕到現場處置，並報公安機關，其中2名涉事乘客被送往醫院檢查，傷情無大礙。事件未對地鐵運營造成影響。目前公安機關正在調查處理中。
 

 

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