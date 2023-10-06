廣州女遺失手機後追蹤到佛山　逐家逐戶對比Wi-Fi名稱終取回

廣東省廣州市一名梁姓女子，日前透過手機自帶的應用程式，發現另外一部遺失20多天的手機所在位置、連過的Wi-Fi名稱，不惜趕到60多公里以外佛山市的一處社區逐戶比對相關資訊，成功找回遺失的手機，消息一出引來網友驚呼「是個狠人」。

專程到60多公里外尋失機

內媒報道，梁女在備用手機看到一個名為「查找設備」的應用程式，點開輸入遺失手機的ID，發現它的位置竟在60多公里以外佛山市的一處社區，不僅連着Wi-Fi，還被撿到的民眾擅自插卡使用。

當下她即預定當地某間一晚人民幣40元（約43.1港元）房間準備下榻，搭車2個小時去到應用程式顯示的地點，準備找回遺失多日的手機。