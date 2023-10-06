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2023-10-06 13:15:12

廣州女遺失手機後追蹤到佛山　逐家逐戶對比Wi-Fi名稱終取回

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廣州女遺失手機後追蹤到佛山　逐家逐戶對比Wi-Fi名稱終取回

廣東省廣州市一名梁姓女子，日前透過手機自帶的應用程式，發現另外一部遺失20多天的手機所在位置、連過的Wi-Fi名稱，不惜趕到60多公里以外佛山市的一處社區逐戶比對相關資訊，成功找回遺失的手機，消息一出引來網友驚呼「是個狠人」。

專程到60多公里外尋失機

內媒報道，梁女在備用手機看到一個名為「查找設備」的應用程式，點開輸入遺失手機的ID，發現它的位置竟在60多公里以外佛山市的一處社區，不僅連着Wi-Fi，還被撿到的民眾擅自插卡使用。

當下她即預定當地某間一晚人民幣40元（約43.1港元）房間準備下榻，搭車2個小時去到應用程式顯示的地點，準備找回遺失多日的手機。

「有智慧、有能力、有毅力」

梁女後來發現，遺失手機竟被撿到的民眾帶到一處500戶的社區，接着她就花了1小時逐家逐戶確認Wi-Fi名稱，到了隔天終於發現撿到手機的一戶人家，並在得知對方的門牌號碼之後，立刻報警請求警方協助上門取回，以此成功找回遺失的手機。

消息一出引發熱議，網友相當佩服梁女的毅力，相繼直呼「不得不佩服，女子厲害」、「有智慧、有能力、有毅力」、「機智」、「好厲害可以去當偵探了」、「現在手機與外國某品牌手機一樣，有ID鎖」、「是個狠人」、「所以拿着插卡使用的人是什麼罪」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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