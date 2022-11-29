廣州孩童搭地鐵遭硫酸嚴重灼傷 家長怒貼網公審 轟安檢形同虛設

廣州地鐵發生恐怖意外，一名孩童上周五在一號線車廂內踩到一灘不明液體後滑倒，所穿衣物隨即被腐蝕出一個大洞，皮膚也被嚴重灼傷，需要做植皮手術。家長在網上公開事件，指當日報警後，警方翌日拘捕疑犯，並證實不明液體為「60%硫酸」，已列為刑事案件調查。家長控訴地鐵方面未有積極協助處理事件，又質疑地鐵安檢形同虛設，且大灘硫酸已在地鐵車廂產生化學反應也沒有疏散其他乘客，令人難以相信搭地鐵時自己的人身安全可以得到保障，強烈要求地鐵方面作出交代。
涉事孩童的母親表示，上周五晚上7時許，一家三口到一號線長壽路站搭地鐵回家。列車抵達後，孩子奔走入車廂，惟自己尾隨入車廂時，已見孩子被地面的不明液體滑倒，坐在地上，而「不明液體顏色像可樂，伴隨有少量氣體」，車廂內約有10名乘客。
腐蝕衣物速度異常快 孩子被迫脫光
孩子跌倒後馬上起身，但沒多久就表示身上發熱。母親馬上為孩子脫衣服，並用雨傘遮蔽其身體，惟「孩子身上衣物腐蝕速度異常快，到黃沙站落鐵到站台，已經脫光上身的衣物。孩子此時說屁股到腳都很痛，同時我也慌忙幫孩子把褲子鞋襪也脫掉。此時已經發現兩層褲子已經腐化出一個大洞，孩子屁股到大腿位置已經出現大面積灼傷及紅腫痕跡」。
地鐵方面未有疏散乘客 列車繼續行駛
孩子父親隨即呼叫地鐵工作人員協助。地鐵工作人員知悉情況後，曾入車廂觀察，但沒有疏散乘客，列車繼續正常行駛。工作人員又帶一家三口到地鐵員工洗手間，用水幫孩子噴灑傷口、用紙巾擦，並打電話召救護車。然而，家長不滿工作人員除此以外「沒有任何危急處理意識及有效解決的措施，更沒有安撫我們的情緒」，而救護中心熱線未能接通，工作人員只建議步行到附近的醫院求醫。最終附近醫院當值醫生表示不專長處理化學品灼傷，轉介他們搭的士到另一家醫院醫治。期間一名地鐵工作人員同行，惟家長感覺「(他)大部分(時間)只是將我們當晚的情況對公司進行反饋」。
警方：可以放心，地鐵是安全的
內地「紅星新聞」記者以市民身份致電黃沙站派出所，對方確實有相關事件發生，涉及刑事案件，並表示涉嫌潑灑硫酸的相關人員「已經在我們控制中」，惟對事件調查情況未作正面回應，僅稱廣州市公安局隨後會發布正式通告，「可以放心，地鐵是安全的」。