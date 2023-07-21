廣州市中心320呎套房月租300元　電商砸億元買5棟樓1折市價租給員工

據悉，廣州特賣電商唯品會投資1.2億元人民幣（約1.31億港元），在市中心核心地段拿下5棟大樓，改造成672間套房並交付給員工入住，而租金僅為市場價的1折，名為「唯家公寓」，總計建築面積約32.3萬呎。《上游新聞》記者在網上查詢，附近同檔套房租金多為每月3000多元人民幣（約3270港元）。

據《白鹿視頻》報道，廣州一女網友曬出自己公司每月300元人民幣，租給員工的套房，實用面積為310呎，房間內廚衛衣櫃家電齊全，公共區域還有圖書館，健身房等生活設施。

入住員工「95後」佔6成以上

唯品會相關負責人表示，該公寓於2023年5月竣工啟用，為便利員工生活，唯家公寓建有會客廳、圖書館、健身房、充電樁等配套設施，並為入住員工提供24小時熱線等物業服務；入住唯家公寓的員工中，「95後」佔6成以上，剛畢業的大學生入職後也會獲得抽籤入住資格。

資料顯示，除了唯家公寓，唯品會早前同樣以市價1折向廣州、上海員工提供近400間套房。截至目前，針對在廣州總部上班且在廣州、佛山沒有房產的員工，唯品會已解決了其中九成以上人員的住房問題。

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