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中國
2024-04-24 14:41:51

廣州民政局請遺體火化工 中大佛學碩士獲取錄 網民︰專門做超渡？

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廣州民政局近日公佈擬聘人員名單，其中遺體火化工崗位吸引兩名學士、一名碩士應聘，備受外界注目

廣州民政局近日公佈擬聘人員名單，其中遺體火化工崗位吸引兩名學士、一名碩士應聘，備受外界注目

內地經濟前景不明朗，「鐵飯碗」成為高學歷人士爭搶之選。廣州民政局近日公佈擬聘人員名單，其中遺體火化工崗位吸引兩名學士、一名碩士應聘，備受外界注目，當中碩士應聘者更是在香港中文大學取得哲學（佛學）學位，網民笑言火化時能「渡人渡己」、「那個佛學專業應該是專門做超渡之類的活動吧？」。

根據《廣州市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員公示（第一批）》，華南理工大學建築學專業的鄭某某、廣東工業大學高分子材料與工程專業的尤某某，以及香港中文大學哲學（佛學研究）專業的劉某，擬聘為廣州市殯葬服務中心遺體火化工。 碩士應聘者更是在香港中文大學取得哲學（佛學）學位(資料圖片)

根據《廣州市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員公示（第一批）》，華南理工大學建築學專業的鄭某某、廣東工業大學高分子材料與工程專業的尤某某，以及香港中文大學哲學（佛學研究）專業的劉某，擬聘為廣州市殯葬服務中心遺體火化工。其中，鄭、尤二人為學士，劉為碩士。獲聘者視作事業單位編制人員，由招聘單位與擬聘用人員簽訂聘用合同，聘用人員按招聘單位公布的崗位情況並結合上級有關規定執行聘用定級，並享受相應的工資福利待遇。

需有廣州市常住戶口  接觸搬運遺體並上夜班

廣州市殯葬服務中心是民政局直屬公益二類、正處級事業單位。遺體火化工屬於工勤技能崗位，面向非2023年畢業的往屆生，要求大專及以上學歷。崗位還要求具有廣州市常住戶口；具備C1牌或以上機動車駕駛證；具有兩年及以上工作經驗；需要直接接觸及搬運遺體並且上夜班。

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