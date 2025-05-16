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中國
2025-05-16 13:52:55

廣州流浪狗頭部遭兩箭穿刺　公安緝兇網民眾籌急救(有片)

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廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖)

廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖)

廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，引發當地愛狗人士關注。周日(5月11日)當地市民艾先生在番禺區大龍街道沙涌村發現這隻受傷流浪狗，並與伴侶合力將牠送醫救治取出箭矢，目前當地派出所已介入調查此案。

內媒報道，當天下午，艾先生與伴侶在一家菜店附近見到這隻小狗，其頭上插有兩支箭矢，其中一支已貫穿頭部，箭頭裸露在外，另一支則插在後腦處。兩人將情況上傳至互聯網後，在網民建議下以籠子誘捕小狗，並驅車送往寵物醫院接受治療。

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廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖) 廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖) 廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖) 廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖) 廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，當地市民將牠送醫救治取出箭矢。(影片截圖) 小狗目前的醫療費用為3300元人民幣，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察。(影片截圖) 小狗目前的醫療費用為3300元人民幣，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察。(影片截圖) 小狗目前的醫療費用為3300元人民幣，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察。(影片截圖) 小狗目前的醫療費用為3300元人民幣，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察。(影片截圖)

小狗當晚即完成檢查與手術，箭矢順利取出，幸未傷及頭骨。艾先生表示，當晚即有上百名網民自發組成眾籌群組，共同分擔手術與後續治療費用，目前費用已籌齊。更有網民報警，希望找出罪魁禍首。

手術取出箭矢  精神仍緊張

目前已有數百人參與籌款救治，小狗目前的醫療費用為3300元人民幣，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察，希望後面牠能找個好人家。有記者在寵物醫院探望小狗時，小狗情緒已稍微穩定，額頭有一道2至3厘米長的傷口，另一處傷口長度約為1厘米，兩處間距約5厘米。

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目前當地派出所已介入調查此案。寵物醫院則表示，小狗目前情況穩定，但精神仍緊張且怕人，未來仍需觀察與照護。


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