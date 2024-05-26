廣州海珠區建AI大模型應用示範區　圖文自動製片程式受矚目

ChatGPT、文生圖、圖生視頻等等人工智能大模型的落地應用，令人們的工作效率及生活質素都得以大大提升。為了加速各類AI應用落地，廣州市海珠區積極建立國內首個人工智能大模型應用示範區，並成立「琶洲人工智能大模型合規指導服務中心」，以6大平台推動AI大模型發展，成為大灣區AI產業新地標。未來的AI場景，大有可能在這裏誕生。
文章出處：「當代中國」網站
AI新地標 ｜以琶洲為首 聚焦AI大模型應用
廣州宣布計劃在海珠區建設國內首個人工智能大模型應用示範區，目標在2026年帶動示範區主營業務收入超5,000億元人民幣（約5,394億港元），成為全國領先的應用示範高地、政策高地，以及人才高地。
人工智能大模型應用示範區覆蓋範圍相當大，由廣州塔沿閱江西路珠江沿岸一直伸展，包含整個琶洲核心片區和兩個濕地公園，分別為瀛洲生態公園和廣州海珠國家濕地公園。
示範區內的琶洲核心片區，與毗鄰的廣州大學城、廣州國際金融城和魚珠片區，一直都是廣州的人工智能和數字經濟試驗區，大灣區首個大模型智算中心「琶洲算谷沙溪智算中心」就在當中。今次以應用為首的人工智能大模型示範區選址在這裏，背後有紥實的基礎。
人工智能應用大模型示範區內，針對的大模型行業有AI+新型工業化、游戲、時尚、營銷、交通、醫療、政務、金融等八大行業，通過拓展權威榜單針對性招商、機構風險投資聯動招商、應用場景合作招商等方式，推動一批技術成熟的企業率先在示範區內開展試驗，加速大模型落地應用的可能。
六大平台 推動AI快速落地
示範區內，設有六大平台，助力構築人工智能大模型落地應用的發展。
人工智能大模型的應用有哪些？對我們未來的生活有甚麼影響？
現時示範區內已有21個大模型應用項目落地，都與我們生活息息相關的。
海珠政務雲腦大模型 「能思考」的電子系統
海珠區率先建構政務大模型示範應用，首階段在數位政務、數智決策、數治基層三大領域先行先試，利用大模型技術打造「能思考、會決策」的海珠政務服務新體系，驅動海珠數字政府建設從「數位化」進階到「數智化」，打造人工智慧大模型技術在政務領域的「創新試驗場」。
大量生成電商圖文 一對一智慧導購服務
在示範區內的廣州電子商務開發有限公司-唯品會，其自主研發的「朝徹」大模型已經通過中央網信辦（中央網絡安全和信息化委員會辦公室）備案，成為了國家認授的 AI大模型項目。
作為電子商務開發機構，「朝徹」大模型的主要功能，就是能夠大量生產高品質的電商圖文內容，提升用戶網購體驗，降低品牌商營運成本。基於AI大模型和算力的拓展，還計劃推出「對話式導購」功能，就是在平台上能為用戶提供貼心的一對一智慧導購服務，幫助用戶快速找到心儀商品，更好滿足用戶購物需求。
AIGC大模型應用 文字自動生成影片
今天我們工作或生活，都會利用ChatGPT來幫忙。ChatGPT背後的技術為AIGC，全名為Artificial Intelligence Generated Content，是自動化生成全新、原創內容的AI技術，如GhatGPT聊天機器人、Stable Diffusion生成式繪圖等，都是當今相當熱門的AIGC大模型應用之一。
其運作原理是利用機器深度學習的演算法模型，分析大量的數據資料庫，訓練 AI 學習並模仿人類的情緒表達能力，當使用者對其下達文字指令時，AI 就會判讀語意，自動生成符合使用者需求的文字、圖像、音樂、影片等原創內容。
AIGC技術在中國發展迅速，總部位於廣州的因賽集團自行研發的InsightGPT，此前推出「圖生影片」產品，用者在特定的系統上載圖片，就能自動產出一部完整影片。
因賽集團新推出的InsightGPT文生視頻大模型，是發布會上集中發布的4個大模型項目之一，正在上線「AI行銷影片」等應用產品，用者只要輸入文字，系統便自動生成相關影片。 「文生影片」功能一方面能夠助推創作者提升內容創作效率，另一方面也拓寬了影片創作的邊界，為泛行銷產業提供了高效、多樣化的創作路徑。
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