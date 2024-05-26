廣州海珠區建AI大模型應用示範區　圖文自動製片程式受矚目

AI新地標 ｜廣州海珠區建全國首個 AI大模型應用示範區

ChatGPT、文生圖、圖生視頻等等人工智能大模型的落地應用，令人們的工作效率及生活質素都得以大大提升。為了加速各類AI應用落地，廣州市海珠區積極建立國內首個人工智能大模型應用示範區，並成立「琶洲人工智能大模型合規指導服務中心」，以6大平台推動AI大模型發展，成為大灣區AI產業新地標。未來的AI場景，大有可能在這裏誕生。 文章出處：「當代中國」網站 AI新地標 ｜以琶洲為首 聚焦AI大模型應用 廣州宣布計劃在海珠區建設國內首個人工智能大模型應用示範區，目標在2026年帶動示範區主營業務收入超5,000億元人民幣（約5,394億港元），成為全國領先的應用示範高地、政策高地，以及人才高地。 人工智能大模型應用示範區覆蓋範圍相當大，由廣州塔沿閱江西路珠江沿岸一直伸展，包含整個琶洲核心片區和兩個濕地公園，分別為瀛洲生態公園和廣州海珠國家濕地公園。

示範區內的琶洲核心片區，與毗鄰的廣州大學城、廣州國際金融城和魚珠片區，一直都是廣州的人工智能和數字經濟試驗區，大灣區首個大模型智算中心「琶洲算谷沙溪智算中心」就在當中。今次以應用為首的人工智能大模型示範區選址在這裏，背後有紥實的基礎。 人工智能應用大模型示範區內，針對的大模型行業有AI+新型工業化、游戲、時尚、營銷、交通、醫療、政務、金融等八大行業，通過拓展權威榜單針對性招商、機構風險投資聯動招商、應用場景合作招商等方式，推動一批技術成熟的企業率先在示範區內開展試驗，加速大模型落地應用的可能。 六大平台 推動AI快速落地 示範區內，設有六大平台，助力構築人工智能大模型落地應用的發展。 人工智能大模型的應用有哪些？對我們未來的生活有甚麼影響？ 現時示範區內已有21個大模型應用項目落地，都與我們生活息息相關的。 海珠政務雲腦大模型 「能思考」的電子系統 海珠區率先建構政務大模型示範應用，首階段在數位政務、數智決策、數治基層三大領域先行先試，利用大模型技術打造「能思考、會決策」的海珠政務服務新體系，驅動海珠數字政府建設從「數位化」進階到「數智化」，打造人工智慧大模型技術在政務領域的「創新試驗場」。