廣州海關查獲外來入侵物種「惡魔蟹」　顏色鮮艷數量多達5380隻

廣州海關近日在廣州白雲機場空港口岸貨運渠道，查獲一批顏色鮮豔的活體螃蟹， 經送專業機構鑑定，認定該物種為不得進口的外來入侵生物「惡魔蟹」，數量多達5380隻。

與申報所寫的「磁蟹科」不符

根據廣州海關發布消息，海關關員根據風險布控指令，在白雲機場對一批進口的觀賞用螃蟹進行查驗，查詢申報資訊時，發現貨物規格欄填寫「吸血鬼蟹屬」，但「吸血鬼蟹屬」屬於「相手蟹科」，與企業當初申報填寫的「磁蟹科」不符，且「吸血鬼蟹屬」也不在准許進口的水生動物名單內。

於是海關人員開箱查驗，發現該批貨物共有6245隻活體螃蟹，品種各異、顏色鮮豔，體長約3厘米，裝在透明的小盒子裏，送交專業機構鑑定後，確認該批活體螃蟹中，有不得進口的11種吸血鬼蟹屬動物，總數量達5380隻。