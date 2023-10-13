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中國
2023-10-13 19:15:49

廣州海關查獲外來入侵物種「惡魔蟹」　顏色鮮艷數量多達5380隻

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廣州海關查獲外來入侵物種「惡魔蟹」　顏色鮮艷數量多達5380隻

廣州海關近日在廣州白雲機場空港口岸貨運渠道，查獲一批顏色鮮豔的活體螃蟹， 經送專業機構鑑定，認定該物種為不得進口的外來入侵生物「惡魔蟹」，數量多達5380隻。

與申報所寫的「磁蟹科」不符

根據廣州海關發布消息，海關關員根據風險布控指令，在白雲機場對一批進口的觀賞用螃蟹進行查驗，查詢申報資訊時，發現貨物規格欄填寫「吸血鬼蟹屬」，但「吸血鬼蟹屬」屬於「相手蟹科」，與企業當初申報填寫的「磁蟹科」不符，且「吸血鬼蟹屬」也不在准許進口的水生動物名單內。

於是海關人員開箱查驗，發現該批貨物共有6245隻活體螃蟹，品種各異、顏色鮮豔，體長約3厘米，裝在透明的小盒子裏，送交專業機構鑑定後，確認該批活體螃蟹中，有不得進口的11種吸血鬼蟹屬動物，總數量達5380隻。

惡魔蟹被分裝在透明小盒子裏。（圖／翻攝微博@人民網）

原產於印度、東南亞等地區

目前違反規定的惡魔蟹，已循正常管道進行處理，海關人員提醒，根據《生物安全法》和《出境出境動植物檢疫法》等法律，未經批准，不得擅自引進外來物種、禁止攜帶、寄遞活體植物進境， 違反規定的，將被依法追究法律責任。

「惡魔蟹」又稱「吸血鬼蟹」，原產於印度、東南亞等地區，是一種小型彩色蟹類，因為身體有鮮豔亮麗的色澤，受到許多人喜愛，不過吸血鬼蟹屬動物，在中國沒有天然分布，屬於外來物種，如果傳入境內，將會對生態安全和生物安全造成潛在威脅。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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