廣州涼茶店違規 涼茶含西藥成分須停售

是次抽檢包括了11大類食品[糧食加工品、調味品、方便食品、餅乾、罐頭、糖果製品、茶葉及相關製品、酒類、水產製品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農產品]進行監督抽檢，共1,926批次。其中，品質不合格樣品39批次，包括於廣州市從化呂田百草園商店抽樣的「感冒茶」檢出麻黃鹼；在廣州市番禺區新造盧超源涼茶店抽樣的「清熱解毒茶」檢出甲氧苄啶；而於廣州市番禺沙灣梁仕喜涼茶店抽樣的「感冒茶」檢出對乙酰氨基酚；而中國《食品安全法》第三十八條規定，生產經營的食品中不得添加藥品。

用於處理哮喘 疼痛

麻黃鹼又稱麻黃素，是一種生物鹼。臨床用於預防支氣管哮喘發作和輕症的治療，消除鼻黏膜充血所引起的鼻塞等。甲氧苄啶屬於廣譜抗菌藥，常與磺胺類藥物一起使用；甲氧苄啶的常見不良反應有噁心、嘔吐等症狀。至於對乙醯氨基酚則為乙醯苯胺類解熱鎮痛藥、非甾體抗炎藥，常用於普通感冒或流行性感冒引起的發燒，也可用於緩解輕至中度疼痛如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛、痛經。據悉，廣州市、區市場監督管理部門已對不合格食品生產經營者進行調查，並對不合格食品採取停止經營、召回等措施。

