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中國
2025-04-15 23:15:48

廣州湧現AI洗頭店 頭塞進機器自動洗髮網民憂觸電

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AI洗頭店

廣州湧現AI洗頭店，頭塞進機器內便會自動洗頭。(互聯網)

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自從內地研發的DeepSeek人工智能(AI)模型震撼全球後，也帶動了內地的AI熱潮。廣州最近出現了不少「AI洗頭店」，顧客平躺在椅子上後將頭塞進一部全自動機器，約13分鐘便完成洗髮和護髮程序。不過，有網民擔心會觸電或機器故障傷及頭部。

根據《快科技》和《羊城晚報》報道，顧客將頭髮放到清理箱內就能清洗，可選速洗、普通、加時、淋水、養護等模式，以及低、中、高力度，還能根據頭髮長短選擇長髮或短髮模式。機器會借助紅外線感應定位頭部，配合多角度出水口，在運作的過程中不斷調節方位，以達到全方位沖灑、清潔頭皮，約13分鐘完成洗護流程。而在洗頭前，店員會檢測顧客頭皮健康狀況，根據髮質提供不同洗頭水。

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廣州AI洗頭店 廣州AI洗頭店。(互聯網) 廣州AI洗頭店。(互聯網) 廣州AI洗頭店。(互聯網) 廣州AI洗頭店。(互聯網) 廣州AI洗頭店。(互聯網) 廣州AI洗頭店。(互聯網)

AI洗頭店｜網民：洗衣機也可稱AI了

報道指，AI洗頭價格剛推出時優惠價為9.9元(人民幣、下同)，目前在網上平台購買價格則約19元一次。有AI洗頭店的店員稱，店鋪去年12月開業時高峰期一天接待逾100名顧客，目前每天平均30至40人。不過，內地網民對AI洗頭的評價似不太好，認為洗衣機也可以稱AI了，也有人說：「漏電怎麼辦，別普及」、 「就是怕漏電， 畢竟直接塞腦袋進去， 我看著心慌」。有光顧過的網民表示，「體驗過，只是噴泡泡和沖水，後腦勺還洗不到，洗不乾淨，還是人手抓好」、「試過很雞肋，頭皮沖得疼」。

也有網友稱讚說「這價格確實不貴啊」、「9.9洗頭帶吹乾，比很多理髮店都便宜，沒有推銷，還是很想去試試的」。另有顧客表示，除了沖洗還有按摩很好，如果推廣至家用就更方便了。

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