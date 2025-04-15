廣州湧現AI洗頭店 頭塞進機器自動洗髮網民憂觸電

自從內地研發的DeepSeek人工智能(AI)模型震撼全球後，也帶動了內地的AI熱潮。廣州最近出現了不少「AI洗頭店」，顧客平躺在椅子上後將頭塞進一部全自動機器，約13分鐘便完成洗髮和護髮程序。不過，有網民擔心會觸電或機器故障傷及頭部。

根據《快科技》和《羊城晚報》報道，顧客將頭髮放到清理箱內就能清洗，可選速洗、普通、加時、淋水、養護等模式，以及低、中、高力度，還能根據頭髮長短選擇長髮或短髮模式。機器會借助紅外線感應定位頭部，配合多角度出水口，在運作的過程中不斷調節方位，以達到全方位沖灑、清潔頭皮，約13分鐘完成洗護流程。而在洗頭前，店員會檢測顧客頭皮健康狀況，根據髮質提供不同洗頭水。