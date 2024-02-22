廣州瀝心沙大橋遭船撞斷 5車墮橋5死 當局指船員操作失當釀禍 (更新)

經核實，共有4輛車和1輛電單車墜橋，1輛單層巴士、1輛貨車和1輛電單車墜落到船艙內，2輛小型貨車掉落水中，目前已被吊起。事故造成5死（巴士司機1人、電單車車手1人、落水小型貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕傷。

【更新記者會】 廣州南沙瀝心沙大橋今日(22日)早上被船隻撞擊，橋體斷裂，有車輛跌落海。官方下午舉行記者會，指佛山貨櫃船「良輝688」輪於今晨5時31分航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，左舷船體及船頭均撞擊橋墩，因而令橋面斷裂。

撞橋一刻畫面曝光

至於撞橋畫面亦在網上曝光，可見橋面掉落一刻。船主已被控制，事故原因正在調查。

央視報道，位於廣州南沙區萬頃沙鎮的瀝心沙大橋，今日早上被船隻撞擊，橋體斷裂，橋上有車輛跌落海，事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。南方都市報報道，交通運輪部廣州打撈局已派潛水員和打撈船到場救援。

橋面斷裂南沙巴士掉落司機失聯

廣州巴士集團發布公告指，南沙巴士一車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區瀝心沙大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，巴士隨後掉落，車上只有駕駛員一人，駕駛員無法聯繫。現場目前圍蔽，安管人員無法進入。