廣州獨居女回家驚見陌生腳印　揭男鄰居多次潛入(有片)

獨居女子應做好保安，以免成賊人目標。廣東廣州一名獨居女子在網上發片表示，早前放工回家，驚見家裡有大量陌生人的腳印，她查看CCTV，發現原來是被剛搬來1個月的男鄰居潛入，還已發生兩次。警方其後拘留涉事男子，並要求他搬走。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，廣州天河區一名彭姓女子於周日(15日)發布動態稱，自己家里被隔壁剛搬來1個月的男鄰居潛入兩次。彭女士表示，自己一直獨居，在目前住所居住已一年多，平時會放後備匙在門外。她在14日早上8時50分許出門，下班回來後發現地上很多腳印，明顯曾經有人潛入，翻查CCTV才發現是隔壁一名剛搬來1月的男鄰居。彭女士指，家裡東西沒怎麽動過，但腳印明顯顯示，該男子去過洗手間、露台，坐過她的床，她說，拍下證據後就把床上所有東西、生活用品都扔掉。彭女士於14日晚上11時18分報警，車陂派出所負責跟進，彭女士其後被通知警方已對該男子做出拘留5日的處罰，並要求該男子搬離，目前她尚未取得書面處罰通知。天河區車陂派出所表示，案件按正常程序處理，詳情不便透露。