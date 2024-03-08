廣州男挖耳10年成癮 刺激外耳道變生癌

他表示，外耳道癌是一種少見的惡性腫瘤，約佔頭頸部腫瘤的0.2%，整體發生率約1/100萬人，屬罕見疾病，容易漏診，確診時往往已屬於局部晚期。外耳道癌臨床表現不典型，初期易誤診為外耳道炎或中耳炎，主要臨床表現為耳流膿、耳痛、聽力下降、耳鳴、耳悶、眩暈等症狀；晚期腫瘤因侵犯範圍擴大，可出現相應顏面神經及後組顱神經麻痺症狀，如顏面神經麻痺、聲音沙啞、飲水嗆咳、吞嚥困難等，侵犯顳顎關節可出現張口受限。

多見於40歲至60歲

外耳道癌多見於40歲至60歲的成人，和多種高危險因子相關。其中包括反覆的上皮刺激，例如習慣性挖耳、長期的慢性化膿性中耳炎和外耳道炎均有誘發外耳道癌的風險。外耳道癌的治療以手術切除為主，同時標靶治療和免疫治療也可以作為很好的補充。外耳道癌的預後一般與分期、病理類型相關，早期外耳道癌手術切除後預後較好，五年存活率可達到90%至100%，而晚期僅35.8%至72.5%。