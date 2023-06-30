廣州男網上識女仔遇詐騙　突擊香閨驚揭同床「女友」原來係男人

記者陳怡伶／綜合報道

廣州一名男子小東（化名）在網上認識了一名女網友「李萍」，兩人透過在網上聊天，感情迅速升溫，不久後便開始交往。然而，某天深夜，小東來到女友住處，看到來不及戴上假髮的「女友」，才發現曾同床共枕的她竟然是一名如假包換的男子。小東憤而報警，警方到場後當場抓獲了30歲詐騙嫌疑人李某。

先後要求轉帳近2萬元人民幣

2022年，小東在網路上認識了一名暱稱「霧裡看花」的網友李萍，兩人透過在網上聊天，感情迅速升溫，不久後便確定了男女朋友關係。交往過程中，兩人就像一般的情侶，經常視訊聊天，也曾一起回老家、逛街，甚至同床共枕。

對這段感情相當認真的小東也在李萍的介紹下，主動加了李萍的哥哥為好友，與「未來的大舅子」保持聯繫。交往期間，李萍兄妹倆曾以親人住院、手術、去世等藉口，先後要求小東轉帳近2萬元人民幣（約2.16萬港元）。