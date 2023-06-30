廣州男網上識女仔遇詐騙　突擊香閨驚揭同床「女友」原來係男人

記者陳怡伶／綜合報道
廣州一名男子小東（化名）在網上認識了一名女網友「李萍」，兩人透過在網上聊天，感情迅速升溫，不久後便開始交往。然而，某天深夜，小東來到女友住處，看到來不及戴上假髮的「女友」，才發現曾同床共枕的她竟然是一名如假包換的男子。小東憤而報警，警方到場後當場抓獲了30歲詐騙嫌疑人李某。
先後要求轉帳近2萬元人民幣
2022年，小東在網路上認識了一名暱稱「霧裡看花」的網友李萍，兩人透過在網上聊天，感情迅速升溫，不久後便確定了男女朋友關係。交往過程中，兩人就像一般的情侶，經常視訊聊天，也曾一起回老家、逛街，甚至同床共枕。
對這段感情相當認真的小東也在李萍的介紹下，主動加了李萍的哥哥為好友，與「未來的大舅子」保持聯繫。交往期間，李萍兄妹倆曾以親人住院、手術、去世等藉口，先後要求小東轉帳近2萬元人民幣（約2.16萬港元）。
謊稱親人生病、離世以騙錢
經朋友提醒可能是詐騙的小東，某天深夜，半信半疑地來到「女友」的住處，沒想到推開房門，看到來不及戴上假髮的李萍，小東這時才發現「女友」竟是男兒身。疑犯李某也供述，無論是李萍，還是李萍的哥哥，均由其一人扮演，所謂親人生病、離世等也都是其隨口捏造的情節，目的是為了騙取錢財。
憤怒的小東報警後，李某於2022年8月被南沙警方刑事拘留，並在隨後辦理保釋。保釋期間，李某不依法配合警方工作，南沙警方遂在網上發布通緝令。2023年5月，警方發現了李某在外地活動足跡，且疑似「重操舊業」。警方立即展開偵查，不久後便將李某捉拿歸案，現場還查獲了用於男扮女裝的假髮、女用帽、女性內衣等涉案物品。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章