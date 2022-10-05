廣州男遺失銀包 遭陌生人加微信勒索5000元「歸還費」

周男不知道銀包是丟失還是被盜，並認為對方所為屬敲詐勒索，遂傳了張派出所門口照片「反威脅」報警。不過，對方有恃無恐，揚言「我不怕，把它燒」。周男最終還是去了報案，但派出所方面只作備案，稱周男實際還未轉錢過去，建議再「私自處理一下」。

廣東廣州一名姓周男子周一外出後發現銀包不見了，正在到處尋找之際，突然有陌生人添加微信，寫出其全名，還直接要求周男支付5,000元人民幣「銀包歸還費」，並威脅「那麼多證件……過段時間要加收」。

網民：這是侵佔財物罪吧

網民紛紛質疑「警察說私自處理？就是給錢？」、「警察暗示的還不夠明顯嘛？轉了錢才好報案啊」，有網民則直斥「理解不了，打馬虎眼」、「多一事不如少一事，不求有功但求無過，從古至今，亙古不變」，又指「拾得遺失物要歸還的，不歸還是犯法得」、「這是侵佔財物罪吧」。

女子拾殘疾證寄回失主家人 獲千恩萬謝

另一邊廂，有女網民上月初在重慶旅行期間，發現地上有本「殘疾人證」，已被行人踩到污糟破爛。由於擔心失主失去證件會很麻煩，於是聯絡證件上的緊急聯絡人，還出郵費幫對方寄回四川樂山。女網民透露，失主是一名在重慶打工的聾啞人士，老家在四川，沒想到對方家人一直對這件舉手之勞的小事放在心上，多番感謝，「還固執地加我微信給我轉郵費並邀請我去樂山玩。感覺善意都是相互的，真的有被陌生人之間的溫良感動到」。

網民：世界上還是好人多

網民大讚該名女網民「人美心善」、「好人一生平安」、「正能量滿滿，我們感到暖心」，認為「世界上還是好人多，很感動」、「善良的人自會遇到善舉」、「讓人感動的往往是細節和小事」、「所以啊，大家還是要對這個世界多一點善意」。有知情網民就表示，「殘疾證補辦其實很麻煩，要登報的，所以對他來說確實是非常值得感謝的事」。