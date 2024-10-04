廣州白雲山遊客困高空飛索 景區辯稱：體重太輕受風阻

白雲山風景名勝區飛索發生故障，3分鐘內有兩組遊客被卡在半空中，救援人員將被困遊客救至安全地帶。

廣州有網民周二(10月2日)發布影片稱，白雲山風景名勝區飛索發生故障，3分鐘內有兩組遊客被卡在半空中，引發關注。影片顯示共有6條飛索，其中在兩條飛索上，先後有遊客懸掛「卡」在上面。之後，救援人員將被困遊客救至安全地帶。影片評論區有網民留言：「卡在飛索上好嚇人」；也有網民說：「只要不掉下來，就沒甚麼問題。」

白雲飛索客服中心工作人員稱，該項目是「無動力」，需靠自身重量去滑行，「有時候體重輕的人，突遇橫風會卡在飛索上，屬於正常現象」。遊客坐飛索之前，他們也會進行相應的提醒。「有風的情況下，身體太輕滑行不了，比如小朋友可能會卡在飛索上，建議重量80斤以上的遊客玩飛索。不過80斤以下遊客也可以坐飛索的，只是有可能會遇風被卡。」

廣州市白雲山風景名勝區工作人員證實當天確實發生兩組遊客被卡飛索，指受風力影響，加上遊客體重較輕，所以卡在飛索上。被卡遊客隨即被飛索項目的工作人員救上站台，其身體安然無恙。「當時風有點大，遊客體重比較輕，就會受阻。」

白雲飛索全長1,500米，是全國最長的滑索，其最高速度達90公里/小時，遊客只需3至5分鐘就能從蕩胸亭「飛」到黃婆洞水庫，體驗極速飛躍的驚險刺激，並在高空一覽群山壯麗美景。報道指於今年1月20日，也曾有人玩飛索時被困高空，當時突遇橫風，遊客在空中停了兩三分鐘。

