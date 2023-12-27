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中國
2023-12-27 13:00:00

廣州白雲站接通8號線等6條廣州地鐵線 亞洲最大火車站綜合樞紐

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廣州白雲站接通8號線等6條廣州地鐵線 亞洲最大火車站綜合樞紐

廣州白雲站接通8號線等6條廣州地鐵線 亞洲最大火車站綜合樞紐

廣州鐵路樞紐客站廣州白雲站，在2023年12月26日正式營運。廣州白雲車站開通後將承接廣州站、廣州東站的普速列車線路。

上海、北京等內地大城市的高鐵站工程如火如荼，廣州斥440億元人民幣（約合470億港元）興建以普速為主的鐵路站，用意何在？廣州白雲站為亞洲最大的火車站綜合樞紐之一，這個超級車站相當於4個廣州南站，除了同時接駁6條地鐵線，包括廣州地鐵8號線、12號線、22號線、24號線和佛山8號線有甚麼優勢？

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廣州白雲站｜亞洲最大火車站綜合樞紐 相當4個廣州南站

廣州白雲站位於白雲區西北部，號稱亞洲最大的火車站綜合樞紐之一，項目總投資超過440億元人民幣（約470億港元）。目前，「廣州南站」是全中國年客流量排名第一的火車站，佔地面積為61.5萬平方米，而廣州白雲站總佔地面積達263萬平方米，為廣州南站的4倍。不過，若僅從站房總面積來看，白雲站的站房面積為14.3萬平方米，而廣州南站達到48.5萬平方米。也就是說，白雲站的規模主要體現在總佔地面積上。

據介紹，廣州白雲站站場規模達11台24線，以普鐵為主、高鐵及城際為輔，定位是「普高城際複合型客站」。不少人可能疑惑，為何不直接在廣州中心城區興建一個全新的高鐵站，而是建設一個以普速列車為主的超大型樞紐？

2023年7月，建設中的廣州白雲火車站。（圖片來源：視覺中國） 廣州白雲站綜合交通樞紐是廣州樞紐「五主四輔」客運主站之一。圖為白雲站建成效果圖。（圖片來源：中鐵建工集團）

廣州白雲站｜兼顧高鐵及普速列車

這是因為白雲站建成後，將承接廣州站和廣州東站全部普速列車，為廣州站和廣州東站改造升級為高鐵車站「掃清障礙」，也就是為以後高鐵進市區騰出空間。另一個亞洲最大鐵路樞紐北京豐台站，其扮演的角色與廣州白雲站相似。北京西站的普速列車線路全部遷往豐台站後，北京西站開行高鐵列車。從地圖上看，豐台站與北京西站的距離只有6公里，而白雲站距離廣州站也僅5公里。兩站距離較近，對普速列車的旅客影響降到最低。

白雲站也並非只有普速列車，亦有兼顧高鐵，將引入京廣高鐵、廣湛高鐵等線路；同時接駁6條地鐵線，包括廣州地鐵8號線、12號線、22號線、24號線和佛山8號線以及預留的一條新地鐵線，以滿足市民的出行需求。此外，白雲站建成後，除了承擔交通站場功能之外，還將具備酒店、公寓、辦公、商場等複合功能，成為全國最大的TOD（Transit-oriented Development，公共運輸導向型發展）大型綜合交通樞紐。廣州白雲站不僅僅是一個火車站，還是一個可以供旅客停留和消費的場所，為周邊區域帶來人流和帶旺人氣。

廣州鐵路分佈圖（當代中國製圖） 廣州白雲站候車室效果圖。（圖片來源：中鐵建工集團） 廣南聯絡線通車後，香港西九龍到廣州市中心有望1小時直通。（圖片來源：Getty）

「廣南聯絡線」聯通廣州三大火車站 港穗市區1小時直通

值得一提的是，白雲站即將建成之際，廣州站至廣州南站聯絡線（簡稱「廣南聯絡線」）也即將動工。廣南聯絡線營運距離超過25公里，設計時速200公里/小時，將聯通廣州南站、廣州站、白雲站三大樞紐客站，最快有望今年9月中旬開工，計劃2027年建成通車。

如今，廣深港高鐵香港西九龍站到廣州南站最快只需48分鐘，但廣州南站距離中心城區仍有約20公里，通過地鐵接駁到廣州市區額外再多40分鐘左右。廣南聯絡線通車後，廣深港高鐵、廣珠城際將引入廣州站，實現香港西九龍至廣州市中心1小時快速聯通，真正做到「高鐵進城」。 

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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