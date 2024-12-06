廣州百萬粉絲網紅患大腸癌　半年未見好轉決定停止化療

廣東省廣州市一名網紅，半年前發現罹患大腸癌，她積極面對歷經9次化療，卻發現未見好轉，身心俱疲下她宣布放棄化療，讓許多粉絲難過不已。

起初對戰勝病魔充滿信心

《齊魯晚報》報道，這位網名「咖啡」的美女網紅，在網上擁有近267萬粉絲，她擁有出眾的繪畫天份，經常拍片分享繪畫創作過程，受到許多粉絲喜愛。未料半年前她發現罹患大腸癌，起初她對戰勝病魔充滿信心，不但積極化療，也在網路分享抗癌歷程。

她表示，使用標靶藥物治癒率高，但過程可能很痛苦：「大家不用太擔心，只要我積極配合治療，治癒力很高的，就是治療過程比較痛苦，可能是老天爺給我太多的體驗卡吧。」而她的粉絲也不斷留言給她鼓勵。