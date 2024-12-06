廣州百萬粉絲網紅患大腸癌　半年未見好轉決定停止化療

廣東省廣州市一名網紅，半年前發現罹患大腸癌，她積極面對歷經9次化療，卻發現未見好轉，身心俱疲下她宣布放棄化療，讓許多粉絲難過不已。
起初對戰勝病魔充滿信心
《齊魯晚報》報道，這位網名「咖啡」的美女網紅，在網上擁有近267萬粉絲，她擁有出眾的繪畫天份，經常拍片分享繪畫創作過程，受到許多粉絲喜愛。未料半年前她發現罹患大腸癌，起初她對戰勝病魔充滿信心，不但積極化療，也在網路分享抗癌歷程。
她表示，使用標靶藥物治癒率高，但過程可能很痛苦：「大家不用太擔心，只要我積極配合治療，治癒力很高的，就是治療過程比較痛苦，可能是老天爺給我太多的體驗卡吧。」而她的粉絲也不斷留言給她鼓勵。
認為因「基因缺陷」罹癌
不過，日前「咖啡」在影片突然表示，決定停止化療。她表示，歷經9次化療，但最新檢驗結果顯示，這半年的化療「未見好轉」，所以決定停止。「咖啡」說，她認為自己因「基因缺陷」罹癌，與生活習慣無關，她並呼籲網友重視健康，尤其年輕人大多以為自己不會罹癌，必須格外注意。
「咖啡」的遭遇讓許多網友難過不已，有人鼓勵她不要放棄治療：「除了化療，還有免疫治療，放療，靶向治療等等，不要輕易放棄治療呀。」還有人感嘆：「定期體檢、健康生活，才能為未來的無限可能築牢根基，莫等疾病來襲才追悔莫及。」
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