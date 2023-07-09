廣州粉裙怪客食霸王餐還「加料」　致餐廳食客嘔吐不止「清潔劑中毒」

記者鄒慈芸／綜合報道

廣東廣州一名女子，7日到餐廳用餐時，對着店內的湯鍋和桌上的調味瓶，加了不明液體，導致接着來用餐的另一名男顧客，出現不適症狀，送醫後被診斷出是「清潔劑中毒」。

餐廳老闆表示，自己和父母一起經營小餐廳，販售食物以豬腳飯為主，7日下午2點左右，一名身穿粉色長裙子的女性來到店內用餐，由於當時已過用餐高峰時間，母親上菜完就到門口休息，一小時候女子用餐完畢離開，接著另一名男顧客出現，接着便出現各種詭異的狀況。

有股像消毒水又像香精的味道

男子到店用餐時，先是盛了一碗免費提供的湯，但喝了一口便吐掉，並表示有怪味，母親聽到客人的反應後，自己也去喝了一口，察覺湯裏確實有股像消毒水又像香精的味道，接着男子繼續用餐，卻連飯都沒吃完，就開始嘔吐。

緊急送醫檢查後，男子被醫生診斷出是「清潔劑中毒」，讓餐廳老闆感到相當困惑，於是他們便調閱店內監視器畫面，希望釐清食物哪裏出現問題，一看之下才發現，原來是粉裙女子對食物動了手腳。

女子將不明液體倒入湯鍋中。（圖／翻攝極目新聞）