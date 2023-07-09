廣州粉裙怪客食霸王餐還「加料」　致餐廳食客嘔吐不止「清潔劑中毒」

記者鄒慈芸／綜合報道
廣東廣州一名女子，7日到餐廳用餐時，對着店內的湯鍋和桌上的調味瓶，加了不明液體，導致接着來用餐的另一名男顧客，出現不適症狀，送醫後被診斷出是「清潔劑中毒」。
餐廳老闆表示，自己和父母一起經營小餐廳，販售食物以豬腳飯為主，7日下午2點左右，一名身穿粉色長裙子的女性來到店內用餐，由於當時已過用餐高峰時間，母親上菜完就到門口休息，一小時候女子用餐完畢離開，接著另一名男顧客出現，接着便出現各種詭異的狀況。
有股像消毒水又像香精的味道
男子到店用餐時，先是盛了一碗免費提供的湯，但喝了一口便吐掉，並表示有怪味，母親聽到客人的反應後，自己也去喝了一口，察覺湯裏確實有股像消毒水又像香精的味道，接着男子繼續用餐，卻連飯都沒吃完，就開始嘔吐。
緊急送醫檢查後，男子被醫生診斷出是「清潔劑中毒」，讓餐廳老闆感到相當困惑，於是他們便調閱店內監視器畫面，希望釐清食物哪裏出現問題，一看之下才發現，原來是粉裙女子對食物動了手腳。
女子將不明液體倒入湯鍋中。（圖／翻攝極目新聞）
滷汁中也發現不明液體
畫面中可以看到，女子在用餐期間3次從手邊的黑色袋子中拿出一個礦泉水瓶，並將瓶中液體倒入店內湯鍋及桌上的調味瓶中，除此之外，女子還將瓶中液體倒入杯中，接著拿杯子多次進出廚房，過程中還不斷觀察有沒有人發現。
老闆表示，女子吃完飯後，也沒付錢便揚長而去，而後面來的男顧客正巧就跟她坐在同一個位子，好險送醫及時，才沒鬧出人命，不過男子當天晚上還是不停嘔吐，導致喉嚨發炎，連話都說不出來，而事後在廚房的滷汁中，也發現了不明液體，所幸沒有更多無辜顧客受影響。
事後餐廳向警局報案，警員到場後將餐具帶回取證，9日上午10點警方通報，目前已逮捕該名女子，案件在進一步偵辦中。
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