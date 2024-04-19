廣州街頭泄憤撞死6人　23歲男司機被執行死刑

去年1月，一輛寶馬私家車在廣州鬧市故意衝撞人群，釀成6死20多傷。廣州市中級人民法院今日(19日)遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對23歲男被告溫慶運執行死刑。

去年1月11日下午5時，23歲的廣東人溫慶運為發洩個人情緒，在廣州市天河區故意駕車連續衝撞行人和道路設施，造成多人傷亡及財產損失等嚴重後果。廣州市中級人民法院去年4月依以危險方法危害公共安全罪判處他死刑，剝奪政治權利終身。一審判決書披露，事件共造成6人死亡，其中5人當場死亡，1人經搶救無效死亡；另導致20餘人不同程度受傷。

去年1月，一輛寶馬私家車在廣州鬧市故意衝撞人群，釀成6死20多傷。廣州市中級人民法院今日(19日)遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對23歲男被告溫慶運執行死刑。

判決書同時顯示，事發當日，溫慶運接受了酒精測試和尿液檢測，結果顯示其酒精含量為0毫克/100毫升，也未檢出常見毒品成分。此後，廣州市公安局司法鑒定中心出具的檢驗報告也顯示，溫慶運血液未檢出乙醇成分，血液及尿液未檢出常見毒品成分。廣州中院將溫慶運的作案動機概括為「為發洩個人情緒」。

溫慶運及後上訴後，廣東省高級人民法院經依法開庭審理，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院覆核期間，依法訊問了溫慶運，認真聽取並審查了辯護律師所提意見，經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。依法核准溫慶運死刑。