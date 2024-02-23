廣州詐騙集團偽冒「CCTV華南記者站」 製假記者證呃廣告費3人判囚

廣州一家名為「凜恪斯傳媒」的機構以中央廣播電視總台「CCTV華南記者站」、「CCTV華南採編工作站」等名義對外開展活動，宣稱「全面負責CCTV《匠心》、《態度》、《了不起的國貨》、《舌尖上的中國》、《國貨優品》等知名節目」。

廣東警方去年2月獲得線索，廣州一家名為「凜恪斯傳媒」的機構以中央廣播電視總台「CCTV華南記者站」、「CCTV華南採編工作站」等名義對外開展活動，宣稱「全面負責CCTV《匠心》、《態度》、《了不起的國貨》、《舌尖上的中國》、《國貨優品》等知名節目」。

廣東省廣州市白雲區人民法院本月對廣州一間企業及相關人員假冒中央廣播電視總台機構一案作出一審判決，分別判處被告人姚XX、張XX、汪XX有期徒刑1年6個月、1年3個月、11個月，並處罰金。

辦公場所掛「CCTV華南記者站」招牌

警方隨即展開調查，發現該非法機構位於廣州一間寫字樓內，辦公場所掛有「CCTV華南記者站」招牌，以「CCTV華南記者站」等名義開展「對外合作」，自稱承接總台多檔知名節目，並在網絡平台發佈虛假宣傳和招商信息，頻繁對接當地餐飲企業和酒店，與個人、企業和協會「洽談」合作，並收取費用。中央廣播電視總台核實，該非法機構和相關人員與總台不存在任何合作和代理關係。

查獲偽造證件印章 12人被行政拘留

廣東警方前往該非法機構駐地開展聯合執法行動，當場拘捕姚XX、張XX、汪XX等人，查獲偽造的「中央廣播電視總台總經理室」、「CCTV華南記者站」、「CCTV華南採編工作室」等印章，以及偽造的「總台廣告代理證」、「授權書」、證件、話筒標等。執法組現場搜獲合約、協議、文件和電腦等證據，並對該機構「站長」、「副站長」、「總導演」在內的12人予以行政拘留。