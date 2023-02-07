廣州遊港首團去迪士尼 團友：期待已久 會再訪港

內地與香港、澳門昨日全面通關，同時恢復赴港澳旅行團，有廣州旅行社首日組織過百名遊客分赴港澳，未來一周更將有近千人。其中「香港首發團」主要暢玩香港迪士尼樂園(圖1)，有團友激動表示，「迪士尼有新城堡，我期待已久，現在終於有機會去體驗了」，又指香港近3年有很多世界級文化藝術新地標開幕，所以「今年還會再找機會再去看看」。
廣之旅旅行社香港首發團有近40名遊客，分別參加「香港迪士尼樂園2天」及「香港市區文化之旅1天」旅程，其中迪士尼團乘搭高鐵在中午抵港；1天團行程則包括香港故宮文化博物館，並會到新地標K11 MUSEA「重溫香港購物天堂的魅力」。該旅行社的澳門首發團也有兩團，而未來一周，其廣東及全國分社將有近千名遊客以團體及自由行方式前往港澳。
澳門昨有6個內地團共135人抵埗，除了上述兩個廣州旅行團外，還有3個來自上海及1個來自遼寧的旅行團，其中上海首發團將逗留5日4夜，暢遊澳門世界遺產景點、路環聖方濟各聖堂等熱門景區，以及綜合旅遊休閒設施等。
深圳居民一周一行恢復自助簽注
與此同時，持有效港澳通行證辦理港澳旅遊再次簽注及深圳居民赴港「一周一行」再次簽注，昨起恢復自助簽注，不需再預約到櫃台辦理，「即簽即走」。有深圳、廣州網民表示，公安局服務大廳的自助簽注機昨日「大打蛇餅」，要排隊1至2小時(圖2)；北京、上海、浙江杭州、山東濟南等地都有民眾湧去辦理赴港澳自助簽注。
出國遊同日恢復 首團去阿聯酋
另外，內地赴出境團隊遊同日試點恢復，首批20個國家包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴及阿根廷。全國首發出境團昨零時15分從廣州白雲機場出發，約50人分別前往阿聯酋迪拜、阿布扎比6天遊和埃及10天遊。北京、上海、四川成都等地的出境首發團，目的地主要是泰國和新加坡，而首個抵達目的地國家的內地旅行團，在昨早8時05分從廣州飛抵泰國曼谷機場，獲當地旅遊局及中國駐當地大使館官員熱情迎接。