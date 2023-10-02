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中國
2023-10-02 17:00:00

廣州金髮女子搭高鐵霸位遭勸阻不聽　囂張掌摑警察：你敢動我

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綜合香港《東網》等陸媒報導，事發於1日，該名涉事女子搭乘一班從廣州出發的高鐵，她在車廂內因佔位問題，遭到鐵路警察2次警告。影片畫面顯示，一位金髮女子態度囂張地手靠座椅，態度輕蔑地斜眼看著一名男性鐵路警察。

內地正值中秋國慶假期，不少人都選擇搭乘公共運輸出行，高鐵難免擠滿了人，也傳出了衝突事件。廣東廣州一名女子1日因在高鐵霸位，不但不聽鐵路警察的勸阻，還出手襲警掌摑對方，事發後女子被移送公安機關。綜合傳媒報道，事發於1號，該名涉事女子搭乘一班從廣州出發的高鐵，她在車廂內因霸位問題，遭到鐵路警察2次警告。影片畫面顯示，一位金髮女子態度囂張地手靠座椅，態度輕蔑地斜眼看着一名男性鐵路警察。

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女子轉身掌摑警察。（圖／翻攝微博@月亮湖視頻）

女子轉身掌摑警察。（圖／翻攝微博@月亮湖視頻）

網民：每次長假就會出現不少這種人

該名警察告訴女子，「警告你第一次」，女子依舊不理。警察再表示，「警告你第二次」，隨後欲將女子帶離車廂，但她厲聲對警察大喊「你敢動我」，並轉身對警察賞了一巴掌。廣鐵集團相關負責人證實事件，指出該列車從佛山西站開到廣寧站，一位植姓女乘客因佔位被工作人員勸離，還在車廂內大呼小叫，警察到場後被賞巴掌，事發後女子已被送往派出所。廣鐵稱後續處理結果將據事件進展通報，並提醒旅客黃金周期間客運壓力較大，請旅客朋友自覺遵守乘車規則，防止不文明事件再次發生。影片曝光後，網友紛紛留言譴責女子的行為，「襲警，真刑（行）」、「能不能把這種人直接列入黑名單，每次長假就會出現不少這種人」、「襲警，一下上升到刑事了」、「該黑名單就不要手軟，乘警該追究這女的責任的也不要放過」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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