廣州鱷魚「皮包骨」脊椎突出　動物園否認虐待：腸胃炎

廣州動物園一隻鱷魚，最近在網路引發討論，因為這條鱷魚瘦到「皮包骨」，讓許多人質疑是否受虐待。對此動物園園方解釋指鱷魚患了腸胃炎，否認是虐待所致。 據《澎湃新聞》等綜合報道，近日有網友指廣州動物園一隻鱷魚「瘦得皮包骨」，身體狀況堪憂。從網路上的影片來看，這隻鱷魚趴在地上，瘦骨嶙峋，背上脊椎突出得清晰可見。

網民︰快成鱷魚標本了 事實上，廣州動物園這隻骨瘦如柴的鱷魚，並非第一次受到關注。今年6月、7月、12月，分別有不同網友在不同的社交平台上，發文關注這隻鱷魚的健康狀況。 近期有傳媒致電廣州動物園，工作人員回應，的確有一隻鱷魚因為腸胃炎比較瘦，目前已在治療當中，並非受到虐待，之後園方還將多加關注。 消息一出，仍引發大陸網友熱議。有人留言表示，「這都快成鱷魚標本了」、「要不動以為是假的呢」、「真的瘦到有點離譜」、「廣州動物園都是收留野生或馬戲團受害等老弱病殘的動物」。