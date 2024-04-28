廣州龍捲風｜高清航拍圖曝光驚揭如廢墟 未來幾日恐再有龍捲風

廣州白雲區昨罕有地遭受龍捲風吹襲，造成最少5死33人傷，有村落建築物被夷為平地，且仍然停電。部分地區昨亦落下大如拳頭的冰雹。新華社今天(周日)最新發布災區的清晰航拍照，可見多幢建築物受損，滿目瘡痍的景象令人心痛。廣州市氣象局預測，未來幾天仍有強對流天氣，龍捲風向冰雹等均可能再次出現。
新華社報道，在4月27日下午3時前後，廣州市白雲區鍾落潭鎮遭遇龍捲風極端天氣，至今造成5人死亡、33人受傷、141家廠房受損。災情發生後，廣州市和白雲區迅速成立救援組、搶修組、善後保障組、秩序維護組等6個工作組，啟動應急響應，出動醫護、公安、交警、消防、住建等部門和鎮村人員，全覆蓋開展排查搜救。
據廣東省氣象局發佈的消息，初步研判龍捲風強度為3級，屬強龍卷，移動距離約1公里。距離龍捲風發生點約2.8公里的良田村氣象站錄得最大陣風20.6米/秒(8級)。
廣州龍捲風｜居民︰數十年都未見過，嚇死人
據白雲區相關部門通報，截至昨晚10時，現場搜救工作已基本完成。白雲區下一步將全力以赴，做好後續救災救援處置工作，妥善安置受災群眾的生產生活。
有當地居民接受傳媒訪問時，直言「從來都沒見過」龍捲風，「數十年都未見過……(今次是)第一次，嚇死人，我都不敢出去」。另有民眾表示感覺龍捲風持續了十幾分鐘，指廠房「房頂都掀掉了」，「聲音很大，像摔東西那種聲音」。另有居民直言，事發後仍然擔心安危，「很多安全隱患未(解決)，訊號發不出，又沒有電。蠟燭都賣光……而且又落冰雹。」
This afternoon, Guangzhou.😲 pic.twitter.com/81GT40OIpY— Sharing Travel (@TripInChina) April 27, 2024