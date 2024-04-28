廣州龍捲風｜高清航拍圖曝光驚揭如廢墟 未來幾日恐再有龍捲風

廣州白雲區昨罕有地遭受龍捲風吹襲，造成最少5死33人傷，有村落建築物被夷為平地，且仍然停電。部分地區昨亦落下大如拳頭的冰雹。新華社今天(周日)最新發布災區的清晰航拍照，可見多幢建築物受損，滿目瘡痍的景象令人心痛。廣州市氣象局預測，未來幾天仍有強對流天氣，龍捲風向冰雹等均可能再次出現。

新華社報道，在4月27日下午3時前後，廣州市白雲區鍾落潭鎮遭遇龍捲風極端天氣，至今造成5人死亡、33人受傷、141家廠房受損。災情發生後，廣州市和白雲區迅速成立救援組、搶修組、善後保障組、秩序維護組等6個工作組，啟動應急響應，出動醫護、公安、交警、消防、住建等部門和鎮村人員，全覆蓋開展排查搜救。