廣州「飛的」香港機場 僅需26分鐘最快年中運營

內地傳媒報道，廣州市海珠區正在建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直起降場，海珠（琶洲）低空飛行運營中心預計將於今年年中投入使用。屆時，從琶洲出發直接搭乘直升機打「飛的」，前往香港機場僅需26分鐘，預估票價大約在450元到620元人民幣不等。 據南方網報道，廣州市海珠區正在建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直起降場。該項目主要包括垂直起降坪及低空飛行運營平台、配套設施等基礎建設，以及航空器（直升機）飛行運營。目前，該項目正在推進中，按照合同約定預計最快今年年中開通從琶洲客運港到廣州白雲國際機場，以及香港和澳門國際機場的航線。

屆時從琶洲出發，僅需9分鍾即可抵達白雲機場，而前往香港機場也僅需26分鍾，相較於傳統交通方式，時間大幅縮短，預估機場線票價大約在450元到620元不等。接下來，更多大灣區低空航線還將以海珠琶洲爲中心點，陸續向外擴散，包括從琶洲到增城、從化、南沙的城市內部低空航線，以及佛山、東莞、江門、珠海、深圳等城際之間的低空航線，日均飛行100至150架次。



灣區低空經濟逐漸壯大 隨著利好政策不斷釋放，大灣區低空經濟正逐漸發展壯大，直通香港的航線也越來越多。緊鄰香港的深圳，去年11月成功完成了「深圳南頭直升機場—香港國際機場」直升機跨境航線的試飛任務，全程僅耗時15分鍾。此次試飛的執飛機型可搭載10名乘客及2名機組人員，隨著後續正式航線的開通，預計將顯著增強深港兩地間的交通連接。

中山市新中山客運口岸於去年11月底正式通航，目前口岸已開通多條直通港澳的海上航線，未來將繼續探索與低空飛行、休閑觀光、郵輪經濟融合發展。