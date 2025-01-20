廣州「馬路判官」一年舉報2277宗交通違例　沒獎勵但有成就感

車Cam自成為汽車「必裝」設備後，除了保護車主權益外，亦成為「馬路判官」的「舉報神器」。廣州一名男子去年舉報2,277宗交通違規，平均一天舉報超過6宗，審核成功的個案亦達1,945宗。雖然檢舉馬路違規並不會有獎金，惟「舉報成癮」的他雖然被批評多管閒事，但直言此舉是追求滿足感，「沒有被舉報人來找我的麻煩，因為他們根本找不到我」。

最高紀錄日舉報逾百宗 廣州市民王健近日發貼文稱，2024年他一共舉報2,277宗不同的馬路違規個案，當中有1,945宗已審批通過，當中有63宗在審批中，退回268宗。王健回應內媒表示，他主要是利用車Cam來紀錄路面違規情況，開車時又會用語音控制紀錄時間點，或直接錄下緊急影片，當有空時便會大批一次過向交通部門舉報。他又指，即使沒有駕車，但外出坐巴士或的士時如見到交通違規情況，同樣會舉起手機取證，作為舉報證據，最高紀錄試過一天舉報超過百宗個案。

王健使用廣州交警微信公眾號中的「違法舉報」功能，進入「隨手拍」進行舉報，提供一段能反映違法事實和涉事車牌號的影片或是兩張照片即可。審核通過的舉報，警方都會開罰單，不過具體處罰細節則不會告知。 他表示自己之所以這樣做是於2023年時，他發現自己每日必經的廣州環城高速，無論是否擁堵，都會有車輛佔用應急車道，儘管道路兩側有不少交通標識告知應急車道不允許社會車輛行駛。現在，舉報交通違法已變成了他的日常行為，他亦總結經驗，使舉報交通違法這件事所需要的時間精力盡可能減少。

雖然舉報多次，但王健表示並未收到過任何形式的獎勵，反而是他認為廣州交警支隊違法處理中心在維護、改進這個舉報系統上作出了很大努力，2024年他還給廣州交警送上了讚揚錦旗。 否認多管閒事 「讓每位違法人員接受處罰」 雖然有網民批評他「多管閒事」，但王健認為自己做事於法有據、於情有理，且舉報方式正當，行為並未侵犯他人隱私及無損害他人利益，他只希望為守護公共交通環境盡一份力，讓每一個違法人員都盡可能有機會接受處罰，「我的成就感在舉報被審核通過時就已經獲得了。任何守法的駕駛員都不會覺得我多管閒事，反而會覺得這是好事。因為開車在路上被插隊，被那些不規範駕駛甚至違法駕駛的人頂撞的時候，沒有人會覺得舒服。」他將繼續堅持下去，亦希望有更多人加入他的行列，亦稱「沒有被舉報人來找我的麻煩，因為他們根本找不到我」。