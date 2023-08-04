廣州12歲Coser栓鏈跪地當眾任人親嘴摸身　網傳疑起鬨猥褻片段

記者李宗芳／綜合報道

近日有內地網友在社交平台發布影片稱，廣州市動漫星城商場內有未成年女生被多人猥褻，引發大量關注討論。有知情者表示，遭到猥褻少女年僅12歲，當天跪在地上脖子被拴上項圈，現場還有十多名年輕男女起哄，要求其擺出不雅姿勢，任人親嘴摸身並拍照留影。

現場圍觀人群未有制止

網傳影片中，該廣場內聚集一票打扮成動漫或遊戲角色的年輕人，其中幾名看起來年齡較小的女生被圍在人群中間。在一名粉色假髮女孩的指揮下，一名年輕女Coser女生跪在地面，脖子被帶上項圈後鏈子被攝影師牽住，旁邊大量圍觀人群舉起手機或相機進行拍照和起哄。該名女孩除被栓鏈子外，還在起哄聲中與一名短髮年輕人親密擁抱做出親嘴、愛撫等動作拍照，不過雙方均佩戴口罩。

影片中還有其他4名年輕男女也在人群和相機前，擺出不雅動作，整個過程中，未見圍觀人群制止，整個時長17分鐘的影片中，也沒看到商場保安或工作人員介入。