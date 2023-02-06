廣州2男受高薪誘惑去緬甸「打工」 險被賣豬仔

境外打工陷阱仍然活躍，廣州兩名男子日前受每月底薪8,000元(人民幣，下同)外加開單佣金誘惑，搭火車前往昆明，準備再偷渡到緬甸，從事「打字、聊天」工作，幸警方接到其中一名男子家人報案，及時將兩人攔下。

聲稱從事打字及網上聊天 底薪8000另有佣金

官媒央視報道，其中一名事主陳X宇上月29日晚在廣州一間網吧結識了一名姓岑男子，岑男熱情介紹陳X字到緬甸打工，聲稱主要工作是打字和網上聊天，每月底薪高達8,000元，開單還有佣金。正為工作發愁的陳X宇馬上欣然答應，與其同行的還有一名叫陳X軍的男子。

聲稱抵埗後將沒收手機 另派發蘋果手機

陳X軍向警方表示，「他說我們過去以後手機沒收，在那邊再給我們配蘋果手機，在那裡不要搗亂」。陳X宇則稱，岑男相當爽快，馬上買了一部手機給他，還向他妻子轉帳了1,000元，自己遂答應「上班」。

計劃前往昆明再偷渡去緬甸 事主兄長知悉後報警

上月30日晚，陳X宇、陳X軍及岑男在廣州火車站登上前往雲南昆明的列車，計劃抵達昆明後，伺機偷渡出境。途中陳X宇透過微信告知兄長，自己正前往緬甸。兄長覺得事出反常，馬上報警。

「賣豬仔」每人賣4000元 疑犯行拘15天罰款1000

警方在佛山站將一行3人攔下。初步調查發現，岑男與境外人士聯絡後，將人帶到昆明，每帶一個人可獲4,000元，今次合共8,000元。目前岑男已被行政拘留15天及罰款1,000元。

