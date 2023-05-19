廣東一公司推「520帶薪放假」催員工「造人」　1年後公布驚人成果

記者陳怡伶／綜合報道
廣東有一間公司在2022年的5月20日前夕，發布「520帶薪休假」通知，並鼓勵員工利用假期談戀愛，生小孩。近日，該佛心公司發布了一則「喜報」，稱一年來已有96個員工家庭誕生新生命，該公司也向傳媒表示，公司持續致力於提供福利減輕員工的生育壓力。
位於廣東的天地壹號飲料股份有限公司2022年發布了一則5月20日的放假通知，內容寫上「你不婚，家族香火誰來接！我不生，民族復興誰來撐！在520到來之際，公司研究決定，5月20日，後台員工帶薪放假1天。談談情，說說愛，造造娃」。消息一出，讓許多網民直呼羨慕。
近日，該佛心公司發布了一則「喜報」稱在這一年間，公司有137人完成婚育大事。（圖／翻攝微博@澎湃新聞）
這則「喜報」上寫道，2022年520響應國家生育政策，帶薪放假一天鼓勵生育，成果顯著。2022年5月20日以來，公司137人完成婚育大事，其中41人結婚、96人生小孩，生育率高達30.5%，高於國家（6.77%）、廣東省（8.30%）水平，是全國生育率的5倍。且該公司的婦女節、兒童節也會發放福利，相當佛心。
被批把員工當成生育機器
這個520帶薪休假鼓勵生育的措施，則是引來了網民正反不一的意見。有網民給予肯定，認為該公司相當「人性化」、「別人的公司總不會讓我失望」。不過，也有網民批評公司彷彿把員工當成生育機器，讓人感覺相當不舒服。
針對網絡上的正反意見，該公司回應稱這些措施只是鼓勵，最終還是尊重員工個人意願。
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