廣東一公司推「520帶薪放假」催員工「造人」　1年後公布驚人成果

記者陳怡伶／綜合報道

廣東有一間公司在2022年的5月20日前夕，發布「520帶薪休假」通知，並鼓勵員工利用假期談戀愛，生小孩。近日，該佛心公司發布了一則「喜報」，稱一年來已有96個員工家庭誕生新生命，該公司也向傳媒表示，公司持續致力於提供福利減輕員工的生育壓力。

位於廣東的天地壹號飲料股份有限公司2022年發布了一則5月20日的放假通知，內容寫上「你不婚，家族香火誰來接！我不生，民族復興誰來撐！在520到來之際，公司研究決定，5月20日，後台員工帶薪放假1天。談談情，說說愛，造造娃」。消息一出，讓許多網民直呼羨慕。

近日，該佛心公司發布了一則「喜報」稱在這一年間，公司有137人完成婚育大事。（圖／翻攝微博@澎湃新聞）