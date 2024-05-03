廣東一家5口汕尾海邊「打卡」 4名落水者經搶救後無效死亡(更新)

內地社交平台昨日(2日)流出影片，指位於廣東汕尾陸豐，一家人在海邊拍照「打卡」時，多人被捲入海中溺亡，當地相關部門今日(3日)證實，事件發生在昨日下午，溺亡4人的遺體已被打撈上岸，另有1人被救起。目前，當地警方已經介入調查處理。

【19:16更新】最新陸豐融媒體中心發佈通報，2024年5月2日14時20分許，陸豐市湖東鎮發生一起群眾意外落水。據查，湖東鎮寧光社區居民林某（女，38歲）趁天晴，帶著自己的4個孩子到居所附近的開放海灘遊玩，期間一孩子陳某不慎落水，林某和其他3名子女情急之中救援時先後落水。