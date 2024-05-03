廣東一家5口汕尾海邊「打卡」 4名落水者經搶救後無效死亡(更新)

內地社交平台昨日(2日)流出影片，指位於廣東汕尾陸豐，一家人在海邊拍照「打卡」時，多人被捲入海中溺亡，當地相關部門今日(3日)證實，事件發生在昨日下午，溺亡4人的遺體已被打撈上岸，另有1人被救起。目前，當地警方已經介入調查處理。
【19:16更新】最新陸豐融媒體中心發佈通報，2024年5月2日14時20分許，陸豐市湖東鎮發生一起群眾意外落水。據查，湖東鎮寧光社區居民林某（女，38歲）趁天晴，帶著自己的4個孩子到居所附近的開放海灘遊玩，期間一孩子陳某不慎落水，林某和其他3名子女情急之中救援時先後落水。
通報指，事發後，當局立即組織各類救援力量開展救援，以最快速度將落水5人救起，其中最先落水者陳某獲救無受傷，另外4人經現場急救後送陸豐市第三人民醫院救治。
此外，汕尾市、陸豐市兩級黨委政府高度重視，立即調集精銳醫療力量全程參與救治，並積極開展家屬安撫和善後工作。截至5月3日凌晨，4名落水者經全力搶救無效死亡。
只有小兒子獲救
現場影片顯示，有數人躺在沙灘上一動不動，旁邊有人正在對其中一名躺在地上的人做心肺復甦。目擊者說，事發於昨日下午2時許，地點位於廣東陸豐湖東鎮長湖村的海邊，發生意外的是一家五口人，他們在海中的礁石上拍照時，被海浪捲入水中，一家五口人中只有一個小兒子獲救，另外4人均不幸溺亡，遺體當天就被打撈上了岸。陸豐市人民政府工作人員表示，溺亡的4人應該是一家人，另有1人被救起。