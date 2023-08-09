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2023-08-09 12:10:00

廣東中學心理健康堂稱女性被性騷擾因舉止風騷　網民：檢討受害者

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大陸廣東肇慶一所中學近日遭爆料在女生心理健康教育課程上出現不恰當言論。（圖／翻攝微博@中國網看點）

記者陳怡伶／綜合報道

內地廣東肇慶一所中學近日遭爆料，在女生心理健康教育課程上出現不恰當言論，課程稱不少女性之所以被性騷擾，主要原因是穿著與行為舉止不妥造成的。此段論述曝光後，網友砲轟這是在提倡「受害者有罪論」，有網友表示已向當地教育局舉報。對此，校方回應稱，學校的本意是為了提醒女生保護自己，並非針對受害者，可能是措辭不當才會引發誤會。

簡報：性騷擾主要是性慾激發

據陸媒《華商網》報道，懷集縣第一中學的2022年春學期女生心理健康教育課程，其中一頁簡報寫着「性騷擾主要是性慾激發的。不少受害者都是因為她們花枝招展、舉止風騷而導致的。因此，作為女生應該懂得保護自己，不要穿過於透明、裸露的服裝，言行舉止切忌輕浮」。這張簡報曝光後，引發許多網友的憤怒，認為這段話是在檢討受害者，更有人向教育局舉報，要求學校更改課程內容，讓男學生一起接受相關教育，包括尊重女性以及明白猥褻、性騷、性侵、偷拍都是違法的，同時學校教職員也需要經過培訓，塑造正確觀念。

涉事學校工作人員7日表示，從圖片來看是該校沒錯，具體還要向相關部門求證，不清楚簡報為何會被曝光熱議。工作人員稱，學校本意是讓學生加強自我保護意識，並非針對受害者，可能是措辭不當引發誤會，目前正在積極向教育局說明此事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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