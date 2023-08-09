廣東中學心理健康堂稱女性被性騷擾因舉止風騷　網民：檢討受害者

內地廣東肇慶一所中學近日遭爆料，在女生心理健康教育課程上出現不恰當言論，課程稱不少女性之所以被性騷擾，主要原因是穿著與行為舉止不妥造成的。此段論述曝光後，網友砲轟這是在提倡「受害者有罪論」，有網友表示已向當地教育局舉報。對此，校方回應稱，學校的本意是為了提醒女生保護自己，並非針對受害者，可能是措辭不當才會引發誤會。

簡報：性騷擾主要是性慾激發

據陸媒《華商網》報道，懷集縣第一中學的2022年春學期女生心理健康教育課程，其中一頁簡報寫着「性騷擾主要是性慾激發的。不少受害者都是因為她們花枝招展、舉止風騷而導致的。因此，作為女生應該懂得保護自己，不要穿過於透明、裸露的服裝，言行舉止切忌輕浮」。這張簡報曝光後，引發許多網友的憤怒，認為這段話是在檢討受害者，更有人向教育局舉報，要求學校更改課程內容，讓男學生一起接受相關教育，包括尊重女性以及明白猥褻、性騷、性侵、偷拍都是違法的，同時學校教職員也需要經過培訓，塑造正確觀念。

涉事學校工作人員7日表示，從圖片來看是該校沒錯，具體還要向相關部門求證，不清楚簡報為何會被曝光熱議。工作人員稱，學校本意是讓學生加強自我保護意識，並非針對受害者，可能是措辭不當引發誤會，目前正在積極向教育局說明此事。

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