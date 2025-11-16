廣東中學運動會女生遭射中臉　表演者射20箭僅兩箭命中

廣東佛山市三水區三水中學日前舉辦體育藝術節開幕禮時，發生學生表演意外事件。根據網友發文及目擊者描述，一名女學生在射箭表演中被箭射中面部，當場送醫治療。校方表示學生情況已趨穩定，但對於傷勢細節說法與醫院資訊存在差異。

表演時移動靶飄向人群

然而，11月14日有網友在網上發文稱，廣東佛山某中學運動會開幕式上有學生被箭射傷。有目擊者進一步表示，事件是在開幕禮射箭表演中發生意外，一支箭射中一名女學生的面部。

事發學校工作人員向記者透露，女生已當場送醫，涉事雙方均為未成年人，校方正在與家屬溝通後續處置事宜。有目擊者聲稱，表演射箭的人員在射固定靶時命中率就很低，20次僅中2次，而且表演時移動靶受到風力影響飄向人群，表演者卻沒有停止動作。