廣東中學酷熱天氣下練Plank　9學生手部燙傷送院

內地廣東一間中學近日傳出多名學生遭燙傷，原因竟是課間活動時在高溫天的塑膠操場上做平板支撐（Plank）。對此，校方回應稱已及時將受傷學生送院治療，並告知其家長，已獲得家長理解。
學校發布的表揚信：沒有人退縮抱怨
據內地媒體《羊城晚報》報道，有內地網民13日爆料稱，廣東省普寧市第三中學大課間評比展示活動中有學生因天氣太熱被地面燙傷。
該網民表示，13日下午兩點，學校組織高一年級進行由教育局組織的大課間活動展示，由於正值炎熱午後，且有Plank等和地面接觸的動作，多名學生被燙傷。該網民也質疑學校處理不及時，「最後還是班主任拿來燙傷膏給同學塗抹」。
爆料影片中還有一張學校發布的表揚信，信中提到，「雖然今天的操場地面溫度較高，但是同學們在比賽過程中沒有一人退縮，沒有一人抱怨，始終以昂揚飽滿的精神狀態投入比賽」。
工作人員：學校師生都很重視這個活動
據報道，事發學校14日接受採訪時表示上級已來核查，「學生都正常」。普寧市教育局工作人員證實了這件事，並表示約有9名學生因為和地面接觸出現了手部起泡或磨破皮的現象，發現這一情況後已立刻聯繫普寧市華僑醫院的醫生進行評估，並將學生送去醫院包紮。
該工作人員表示，最近天氣不穩定，學校師生都很重視這個活動，因此並未臨時取消，至於學校發布的表揚信則是對學生能夠吃苦耐勞、堅持下來的肯定。據介紹，9名受傷學生也注射了破傷風疫苗，對學生和家長也進行了告知和安撫引導工作，目前已獲得家長的理解。
這一新聞引來不少內地網民批評：「塑膠跑道做平板支撐（Plank）？誰想出來的？」「這個不算安全事故？」「沒苦硬吃。」還有人嘲諷：「校長和老師先上，家長才能理解！」
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