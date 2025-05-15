廣東中學酷熱天氣下練Plank　9學生手部燙傷送院

內地廣東一間中學近日傳出多名學生遭燙傷，原因竟是課間活動時在高溫天的塑膠操場上做平板支撐（Plank）。對此，校方回應稱已及時將受傷學生送院治療，並告知其家長，已獲得家長理解。

學校發布的表揚信：沒有人退縮抱怨

據內地媒體《羊城晚報》報道，有內地網民13日爆料稱，廣東省普寧市第三中學大課間評比展示活動中有學生因天氣太熱被地面燙傷。

該網民表示，13日下午兩點，學校組織高一年級進行由教育局組織的大課間活動展示，由於正值炎熱午後，且有Plank等和地面接觸的動作，多名學生被燙傷。該網民也質疑學校處理不及時，「最後還是班主任拿來燙傷膏給同學塗抹」。

爆料影片中還有一張學校發布的表揚信，信中提到，「雖然今天的操場地面溫度較高，但是同學們在比賽過程中沒有一人退縮，沒有一人抱怨，始終以昂揚飽滿的精神狀態投入比賽」。