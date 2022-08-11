廣東出台國土空間規劃協調指引 北部都會區、維港都會區納深圳都市圈核心

廣東省自然資源廳上周五發布《廣東省都市圈國土空間規劃協調指引》(下稱《指引》)，進一步指導五大都市圈發展方向與重點發展地域，其中「深圳都市圈國土空間發展格局圖」顯示，深圳都市圈的核心區包括深圳主城區及香港的「北部都會區」與「維港都會區」，「發展軸」亦連動北部都會區、維港都會區、深圳多個重點區域，以及中山、珠海、汕頭、惠州及廣州等。

深圳都市圈構建「一主兩副七廊多節點」

五大都市圈包括廣州都市圈、深圳都市圈、珠西都市圈、汕潮揭都市圈及湛茂都市圈，其中深圳都市圈要構築「一主兩副七廊多節點」的「多中心分散式」結構，當中「一主」是由深圳福田、羅湖、南山、寶安組成的「都市圈核心區」，「兩副」即東莞及惠州中心區，「七廊」則包括由「廣九鐵路」等高速鐵路、城際鐵路、市域(郊)快線組成的7條複合交通走廊。

北部都會區納入深圳都市圈公共服務主中心

在《指引》中，北部都會區已於深圳都市圈有明確定位。《指引》指出，深圳都市圈要構建「1+2+N」的公共中心體系，包括1個都市圈級公共服務主中心：由深圳主城區構成，協調聯動北部都會區提供區域與都市圈級的公共服務功能，是國際交往與區域高等級公共服務集聚地區。

深圳都市圈現代服務體系要對接北部都會區發展策略

與此同時，深圳都市圈在構建多中心現代服務體系時，要以深圳、東莞及惠州中心區為核心，並積極對接香港北部都會區發展策略，充分發揮深圳、香港金融服務和專業產業服務優勢。

至於維港都會區，《指引》內文未有提及，僅在「深圳都市圈國土空間發展格局圖」中顯示其地位。