廣東初中生入學2個月宿舍墜樓亡　家長控校方未立即通知

近日有網友爆料稱，11月17日下午，內地廣東常平鎮常平中學，一名初一女學生廖某從8樓墜樓，不幸身亡。家長痛訴，女兒出事後，校方未在第一時間通知，且至今仍不清楚發生了什麼釀成這場悲劇。
回到宿舍後10幾分鐘後在8樓走廊處墜樓
江西《都市現場》報導，廖姓女學生的母親黃女士講述了事發經過。當日下午5時19分許，女兒的父親將她送到校門口。學校監視器畫面顯示，女兒在校門口完成登記後，於5時25分許走到宿舍。然而，女兒進宿舍後經過約17、18分鐘又走了出去，先是出去一下又回去，回去後馬上又出去，接著就走向8樓，在8樓走廊處墜樓。
黃女士說，她們至今不清楚孩子在回到宿舍後的10幾分鐘裡發生了什麽，為何會出現在8樓並釀成悲劇。
且更讓家長憤怒和不理解的是，校方事發後未立即通知父母，他們是直到當天晚上7時20分左右才接到噩耗。黃女士稱，「他是當晚7點20分聯繫我的，只是告訴我，我的小孩從樓上掉下來了，進醫院了，叫我趕緊到醫院去」。
剛上初中才入學2個多月
據悉，廖姓女學生剛上初中，才入學2個多月，平日住校，週末才會回家，週日下午再回學校。黃女士說，女兒的性格較靦腆內向，平時也很聽話懂事，事發前的週末在家表現正常，沒有發生什麽矛盾。然而警方的調查結果卻稱女兒是輕生，但原因不清楚。
黃女士說，現在的訴求是要求學校給個合理解釋與明確回覆。「我不能讓我女兒就這樣白白沒了？什麽結果、什麽因素都沒有，好端端一個人不可能無緣無故去跳樓吧，肯定有原因的」。
對此，校方與東莞市公安局在接受媒體問詢時，皆表示「不能接受採訪」。
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