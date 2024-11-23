廣東初中生入學2個月宿舍墜樓亡　家長控校方未立即通知

近日有網友爆料稱，11月17日下午，內地廣東常平鎮常平中學，一名初一女學生廖某從8樓墜樓，不幸身亡。家長痛訴，女兒出事後，校方未在第一時間通知，且至今仍不清楚發生了什麼釀成這場悲劇。

回到宿舍後10幾分鐘後在8樓走廊處墜樓

江西《都市現場》報導，廖姓女學生的母親黃女士講述了事發經過。當日下午5時19分許，女兒的父親將她送到校門口。學校監視器畫面顯示，女兒在校門口完成登記後，於5時25分許走到宿舍。然而，女兒進宿舍後經過約17、18分鐘又走了出去，先是出去一下又回去，回去後馬上又出去，接著就走向8樓，在8樓走廊處墜樓。

黃女士說，她們至今不清楚孩子在回到宿舍後的10幾分鐘裡發生了什麽，為何會出現在8樓並釀成悲劇。

且更讓家長憤怒和不理解的是，校方事發後未立即通知父母，他們是直到當天晚上7時20分左右才接到噩耗。黃女士稱，「他是當晚7點20分聯繫我的，只是告訴我，我的小孩從樓上掉下來了，進醫院了，叫我趕緊到醫院去」。