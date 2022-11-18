廣東增近萬宗新冠感染 內地重申調整防控非「躺平」

內地新冠肺炎疫情仍在升溫，前日新增23,132宗本土感染，其中重災區廣東的個案逼近1萬宗，達9,822宗，其次是重慶4,072宗，河南、內蒙、甘肅等地則有過千宗。國務院聯防聯控機制記者會昨重申「不折不扣、科學精準落實疫情防控優化措施」，持續整治「層層加碼」，又強調上周五公布「優化防疫20條」調整管控措施和全民檢測，不是放鬆防控，更不是放開和「躺平」。

國家疾控局副局長沈洪兵在記者會上指出，「20條」是對第九版防控方案的補充和完善，不是放鬆或躺平，而是進一步提升防控的科學性和精準性。他重申，各地要基於疫情風險，科學精準展開核酸檢測，「既不能層層加碼，也不能隨意減碼」，發生疫情但無社區傳播風險時，不按行政區域展開全民檢測；發生聚集性疫情時，不再判定和管控次密切接觸者，只集中隔離密切接觸者。新冠患者分級分類救治：危重症、重症及重症傾向送入專責醫院，無症狀及輕症送入方艙醫院。

「加碼防疫」投訴量降39%

沈洪兵又提到，自「20條」頒布後，國家衛健委網站投訴「九不准」(防疫措施簡單化、一刀切、層層加碼等)留言板上的投訴量明顯下降，由上周五的3,306則降至周三的2,014則，降幅39%；截至周四中午，整治層層加碼問題專班累計接獲各地民眾投訴問題線索13萬條，辦結率99%。

與此同時，沈洪兵重申，跨區域流動人員需持48小時內核酸陰性證明搭飛機、高鐵、列車、跨省長途客車和船舶等，並於抵達目的地後進行「落地檢」；入住賓館、酒店及進入旅遊景區需查驗健康碼和72小時內核酸陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊群體可免查核酸證明。

繼續暫停出入境旅行團及自由行

另外，文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇宣布，繼續暫停旅行社和網上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

台灣方面，昨日新增20,078宗本土確診、77宗死亡個案。