廣東夫婦以「意外燒傷」募得逾250萬元善款　毀容妻突爆料：丈夫潑汽油抱我輕生

記者李宗芳／綜合報道

今年4月廣東廣州一對夫妻在租屋處走廊被燒傷，妻子黃女全身有50%至59%燒傷，丈夫吳男更達90%以上，事後夫家以「意外事故」向外界募捐獲237萬元人民幣（約256萬港元），現女方出面指控「詐捐」，是丈夫家暴潑汽油抱她輕生，目前警方以故意傷害案偵查中。

妻：幸虧兩個妹妹救火及時

據《澎湃新聞》報道，4月18日淩晨，黃女和丈夫吳男爭吵，吳男下樓拿來一瓶汽油，先往她身上潑，又往他自己身上潑，於是黃女向住同一層的兩個妹妹求助，就在租屋處走廊上，全身是火的吳男從後方抱住她，幸虧兩個妹妹救火及時，夫妻倆才保住性命。

事後黃女表示第一時間跟自己家人及吳家親屬都說出實情，並配合警方作了筆錄，吳男妹妹卻通過在快手發視頻、直播等形式，講述夫妻倆被燒傷一事，募得不少愛心善款，據吳家人透露，截至6月30日上午，已收到捐款237萬元人民幣。