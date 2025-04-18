廣東女嬰長期食山藥粉瘦剩皮包骨　父：我老婆個腦有問題

目前女嬰體重已增至4.9公斤，生命體徵平穩，可出院，建議後續加強營養、護理和康復治療。女嬰父親強調，沒有虐待孩子：「孩子主要是跟媽媽在一起，我老婆腦子有點兒問題。」

2025年3月8日，女嬰因嘔吐、有窒息風險被送往浮洋鎮大吳村秀英醫院急救，3月9日轉至潮州市中心醫院。入院時體重3.5公斤。醫療證明顯示，女嬰有膿毒血症、彌散性血管內凝血、電解質紊亂、重度營養不良伴消瘦、低蛋白血症、腦發育不良、肝功能不良、肺炎、肺實變等等症狀。

據《極目新聞》報道，廣東潮州一名8個月大的女嬰被餓至皮包骨、病情危重住進兒童ICU。經多方求證，確認消息屬實，女嬰目前在廣東省潮州市中心醫院接受治療。

父： 小時候喝奶粉會嘔吐

他無奈表示，這是兩人第一個小孩，不知道為何越養越瘦，沒帶她去看醫生，最初由感冒引起，後來就變成這樣。媒體求證得知，女嬰日常主要通過山藥粉補充營養。父親稱：「小的時候喝奶粉會嘔吐，然後就給買的山藥粉，每天餵的次數根據吃的量調配。」

龍湖鎮公共服務中心曾主任稱，女嬰家裏的情況比較複雜，不存在外邊傳的放棄醫療的情況。當地政府已經關注到此事，都很關心孩子，大家盡可放心。曾主任表示，公安部門已經介入調查虐待一事。經公安機關調查，目前尚未發現女嬰父母有遺棄、虐待等違法犯罪行為，故公安機關不予立案。

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