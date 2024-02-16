廣東女為弟追兇廿多年歷盡家破人亡　與易名逃犯網聊3年終套出破綻

內地一名女子，因為弟弟在9歲時被人拐走，自此踏上追兇之路，為了試探兇手還和對方網聊了三年以套取資訊。廿多年後，她終於得償所願，成功報警將兇嫌逮捕。
案件發生在廣東省湛江市，當時一戶種植甘蔗的人家，僱用了一名工人來砍甘蔗，沒想到卻是引賊入室，對方將他們年僅9歲的兒子從學校拐走並殺害，並棄屍在甘蔗田裏。
期間經歷離婚、喪父還差點被拐
9歲男童的姊姊李海玉回憶，1992年底弟弟被疑犯以「母親重病」為由從學校拐走，3個月後其屍體在一處甘蔗地被發現，警方雖然快速鎖定疑犯，就是在她們家工作的易姓男子，但卻遲遲無法追查其下落。
5年後，20歲的她便獨自開始天南地北地追兇，期間被人騙過錢，還差點被拐賣，丈夫帶着女兒與她離婚，父親則鬱鬱而終，直到2016年夏天，她找到已改名的易男，並以工友妻子的身分與對方搭訕，再隱藏身分網聊三年以套取資訊，直到套出對方承認自己曾改名，而原名與兇手吻合。
今年2月兇徒再次被捕
2020年5月，易男被捕，承認自己犯案並供述了作案過程，落網時他懺悔道：「對不起那個孩子，被抓了是一種解脫。」無奈當年弟弟遺體下葬的地方歷經多次施工，已無法找到屍體，案卷又遺失，易男最後被釋放。
不料事情再現轉機，廣東省人民檢察院在2022年11月發出通知書，表示在立案複查過程中補充了部分新證據，足以認定易男殺害男童的犯罪事實，構成故意殺人罪，全案移交檢察院。今年2月，檢察院通知李玉華，易男已再次被捕，除了告慰男童在天之靈，也讓她心中的一塊大石，在廿多年後真正放下。
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