廣東女為弟追兇廿多年歷盡家破人亡　與易名逃犯網聊3年終套出破綻

內地一名女子，因為弟弟在9歲時被人拐走，自此踏上追兇之路，為了試探兇手還和對方網聊了三年以套取資訊。廿多年後，她終於得償所願，成功報警將兇嫌逮捕。

案件發生在廣東省湛江市，當時一戶種植甘蔗的人家，僱用了一名工人來砍甘蔗，沒想到卻是引賊入室，對方將他們年僅9歲的兒子從學校拐走並殺害，並棄屍在甘蔗田裏。

期間經歷離婚、喪父還差點被拐

9歲男童的姊姊李海玉回憶，1992年底弟弟被疑犯以「母親重病」為由從學校拐走，3個月後其屍體在一處甘蔗地被發現，警方雖然快速鎖定疑犯，就是在她們家工作的易姓男子，但卻遲遲無法追查其下落。

5年後，20歲的她便獨自開始天南地北地追兇，期間被人騙過錢，還差點被拐賣，丈夫帶着女兒與她離婚，父親則鬱鬱而終，直到2016年夏天，她找到已改名的易男，並以工友妻子的身分與對方搭訕，再隱藏身分網聊三年以套取資訊，直到套出對方承認自己曾改名，而原名與兇手吻合。