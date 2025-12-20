熱門搜尋:

中國
2025-12-20 10:15:08

廣東女胃萎縮體重剩17公斤病逝　生前遭母拋棄患重度抑鬱

27歲女子「巧巧」罹患重度胃萎縮生前體重剩17公斤。（圖／翻攝微博）

廣東陸河縣27歲女子「巧巧」因罹患重度胃萎縮，傳出於12月17日凌晨不幸離世，遺體18日火化。她的體重從原本45公斤暴跌至僅17公斤，引發網友關注與哀悼。

根據《津雲新聞》、《深圳晚報》報道，巧巧自幼遭母親拋棄，與父親相依為命。數年前父親因胃癌過世後，巨大的心理創傷讓她罹患重度抑鬱症，隨之出現持續性胃部不適、食慾下降，最終被診斷為胃萎縮。

網傳獲逾200萬元捐助

18日晚間，記者從巧巧所在的廣東陸河縣上護鎮護二村村支書處證實，巧巧確實已去世，遺體當天火化。多名網友也在社交媒體發布影片證實此消息。

巧巧生前曾多次在網絡分享求醫過程，表示因腸胃無法吸收營養，體重從45公斤一路跌至17公斤，四肢消瘦如柴，後期僅能依靠白蛋白與營養液維持生命。她曾在影片中透露「吃不下、睡不着，靠藥物和輸液撐着，但我想活下去」，希望社會伸出援手。

為了治病，巧巧花光所有積蓄甚至背負外債。網傳她曾獲得超過200萬元人民幣（約221萬港元）的社會捐助，但此數據未獲官方證實。儘管獲得部分網友捐助，抑鬱症與胃萎縮仍形成惡性循環，營養長期無法吸收，最終演變為醫學上的「惡病質」。

抑鬱症會干擾神經內分泌

醫學專家指出，胃萎縮即「慢性萎縮性胃炎」，並非單純胃部縮小，而是胃黏膜腺體受損、胃壁變薄。常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、不良飲食習慣，以及長期心理壓力。抑鬱症會干擾神經內分泌，使胃酸與胃黏膜修復能力下降。

巧巧臨終前渴望與母親團聚未果，目前僅剩弟弟和爺爺在世。她的離世再次凸顯心理健康與消化系統疾病間的關聯性，專家提醒民眾若出現長期暴瘦、消化不良等症狀，尤其伴隨心理創傷時，應及早就醫。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處

