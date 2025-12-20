廣東女胃萎縮體重剩17公斤病逝　生前遭母拋棄患重度抑鬱

廣東陸河縣27歲女子「巧巧」因罹患重度胃萎縮，傳出於12月17日凌晨不幸離世，遺體18日火化。她的體重從原本45公斤暴跌至僅17公斤，引發網友關注與哀悼。

根據《津雲新聞》、《深圳晚報》報道，巧巧自幼遭母親拋棄，與父親相依為命。數年前父親因胃癌過世後，巨大的心理創傷讓她罹患重度抑鬱症，隨之出現持續性胃部不適、食慾下降，最終被診斷為胃萎縮。

網傳獲逾200萬元捐助

18日晚間，記者從巧巧所在的廣東陸河縣上護鎮護二村村支書處證實，巧巧確實已去世，遺體當天火化。多名網友也在社交媒體發布影片證實此消息。