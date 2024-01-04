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2024-01-04 12:27:39

廣東婦公園遭陌生男連捅30多刀 疑犯跳樓亡 丈夫求助無門

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內媒報道，廣東惠州市一名黃姓女子上月在公園遊玩期間，被一名陌生男子無故用剪刀捅傷，全身有超過30處傷口。黃女被送院搶救，疑犯傷人後跳樓自殺身亡。

內媒報道，廣東惠州市一名黃姓女子上月在公園遊玩期間，被一名陌生男子無故用剪刀捅傷，全身有超過30處傷口。黃女被送院搶救，疑犯傷人後跳樓自殺身亡。

內媒報道，廣東惠州市一名黃姓女子上月在公園遊玩期間，被一名陌生男子無故用剪刀捅傷，全身有超過30處傷口。黃女被送院搶救，疑犯傷人後跳樓自殺身亡。她的高姓丈夫曝光事件，指相關部門沒有任何消息，希望介入調查。他已花了數萬元醫療費，現在還面臨後續復健治療費用，惟無人負責。

已花數萬醫療費  丈夫斥無人負責

高男表示，妻子上月15日近下午1時帶着兩歲多的孩子，在惠州市大亞灣西區街道板樟嶺森林公園遊玩，在公園保安室門口被陌生人無故用剪刀捅傷，傷口流血不止，被送往惠亞醫院搶救。高男接到妻子的求救電話，指自己被捅傷，「她說我在公園快死了，你快點來。」孩子目睹整個案發過程，嚇得大哭。

高男看到妻子躺在地上，全身是血，有目擊者透露黃女被捅跌倒後，一度坐起來卻再被捅跌，反覆多次直到完全不動，仍被捅了很多刀。醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌和腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾下達危重通知。

孩子目睹整個案發過程，嚇得大哭。高男看到妻子躺在地上，全身是血 醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌和腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾下達危重通知。 醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌和腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾下達危重通知。 醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌和腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾下達危重通知。

前同事指疑犯孤僻  但精神沒問題

高男及後獲公安通知，疑犯作案後前往公園旁邊一個還未交付的新樓盤，於32樓跳下自殺身亡。案發後，公安到疑犯以前上班的工廠調查，前同事說他個性較孤僻，但精神沒問題，只是不愛說話。

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高男稱與妻子完全不認識疑犯，又指行兇時公園保安沒出來阻止，「惟現在公園的監控都不給我看」。公園負責人表示，「事發過程很短，男的把女的拉到公園門口外捅傷的，保安當時不在值班室內，去幫遊客撈鞋子了。」

傷者稱事發前被疑犯無端大罵

黃女清醒後描述整件事的經過，指當日在公園去廁所後，看到疑犯對她破口大罵，當時她回了一句「你為何罵我呀？」疑犯及後從她與孩子中間走過。及後她再次經過公園大門口，疑犯突然從旁邊拿剪刀追着她，「一直大喊求救，但沒有一個人過來幫忙」。
 

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