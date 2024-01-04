廣東婦公園遭陌生男連捅30多刀 疑犯跳樓亡 丈夫求助無門

內媒報道，廣東惠州市一名黃姓女子上月在公園遊玩期間，被一名陌生男子無故用剪刀捅傷，全身有超過30處傷口。黃女被送院搶救，疑犯傷人後跳樓自殺身亡。她的高姓丈夫曝光事件，指相關部門沒有任何消息，希望介入調查。他已花了數萬元醫療費，現在還面臨後續復健治療費用，惟無人負責。 已花數萬醫療費 丈夫斥無人負責 高男表示，妻子上月15日近下午1時帶着兩歲多的孩子，在惠州市大亞灣西區街道板樟嶺森林公園遊玩，在公園保安室門口被陌生人無故用剪刀捅傷，傷口流血不止，被送往惠亞醫院搶救。高男接到妻子的求救電話，指自己被捅傷，「她說我在公園快死了，你快點來。」孩子目睹整個案發過程，嚇得大哭。

高男看到妻子躺在地上，全身是血，有目擊者透露黃女被捅跌倒後，一度坐起來卻再被捅跌，反覆多次直到完全不動，仍被捅了很多刀。醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌和腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾下達危重通知。

前同事指疑犯孤僻 但精神沒問題 高男及後獲公安通知，疑犯作案後前往公園旁邊一個還未交付的新樓盤，於32樓跳下自殺身亡。案發後，公安到疑犯以前上班的工廠調查，前同事說他個性較孤僻，但精神沒問題，只是不愛說話。