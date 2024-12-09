廣東婦勁頭痛日吃6粒止痛藥無效 元兇竟關街市買餸事

廣東河源的51歲梅姨（化名）近日出現劇烈頭痛，每天吃六顆止痛藥還是頂不住，就醫後被診斷出患有隱球菌腦膜炎，更是與她每天到街市買餸有關。

「痛到想爆炸，整個人像要『沒了』一樣」，廣東河源的51歲梅姨（化名）近日出現劇烈頭痛，每天吃六顆止痛藥還是頂不住，就醫後被診斷出患有隱球菌腦膜炎，更是與她每天到街市買餸有關。

梅姨近期發燒感冒後出現持續頭痛，看醫生後被認為是頸椎病引發，然而劇烈的頭痛讓她每天服用六顆止痛藥仍無法緩解，「痛得腦袋像要炸開，整個人快痛得要『沒了』一樣」。在經過了10天煎熬後，她前往廣東三九腦科醫院就診，經檢查發現頭痛並非由頸椎病引起，而是由隱球菌腦膜炎所致。這種由真菌引起的疾病主要影響中樞神經系統，死亡率相對較高。醫生指出，梅姨的顱內壓增高，對腦組織造成了壓迫，並引起了一系列神經損傷，包括視力和聽力的下降。在接受抗真菌治療後，梅姨情況仍然嚴重，左眼視力更幾乎喪失。隨後醫生緊急進行手術，頭痛最終得以緩解，視力也恢復正常。

經常到街市接觸家禽有關

該院院長王展航表示，隱球菌是一種廣泛存在於自然環境中的真菌，在鳥類、禽類和土壤等中較為常見，尤其在鴿糞中大量存在，患者可能通過吸入含有隱球菌孢子的空氣而感染此病。梅姨作為家中主要買餸者，經常到街市接觸家禽，可能因此感染了隱球菌。

王展航提醒，隱球菌腦膜炎的初期症狀包括發熱、頭痛、噁心和嘔吐，雖然發病率相對較低，但若未能及時治療，可能會危及生命。他提醒免疫力較低的人群應特別注意個人衛生，避免直接接觸鳥類和家禽。

