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2025-01-04 10:45:18

廣東婦買中藥煲湯中毒亡　店主涉誤售斷腸草被拘留

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廣東婦買中藥煲湯中毒亡　店主涉誤售斷腸草被拘留

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廣東肇慶一名婦人近日為煲湯祛濕，前往中藥行購買「海風藤」回家使用。不料飲用後突感胸痛，隨即昏迷不醒，家人緊急將她送醫。經醫生診斷，確認為「斷腸草中毒」。最終，婦人不幸身亡。

《極目新聞》報道，母親平時身體健康，偶爾有些腰骨疼痛，並無其他疾，。因誤食斷腸草不幸過世：「此前有一對夫婦也曾在同一家店購買『海風藤』後中毒入院，雖然經搶救後倖免，但店家未採取任何改進措施，也未公開此事，最終導致母親因誤食而喪命。」

一對夫婦也曾中毒入院

該對夫婦也證實：「當時中毒後，被送醫洗胃、催吐，轉院至廣州的重症監護室（ICU）才被搶救回來。」

當地市監局表示，已聯合相關部門組成調查小組，正對此事件展開深入調查：「經查，涉事店家誤將斷腸草當作『海風藤』進行銷售，目前店主已承認過失，並已被警方拘留。」

含有「鉤吻生物鹼」

家屬要求依法追究涉事店主責任，並賠償相應損失。目前相關部門仍在整理調查結論，家屬正等待最終結果出爐。

斷腸草毒性極強，發病迅速且致死率高。其根莖外觀與常用藥材如「海風藤」、「五指毛桃」、「金銀花」及「黃花倒水蓮」等十分相似，極易引發誤認及誤用。斷腸草的根、莖、葉均含有「鉤吻生物鹼」，其中以根皮的含量最高。此類生物鹼屬於神經毒素，一旦進入人體，將對神經系統造成嚴重損害。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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