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2023-10-26 15:48:00

廣東學校開學逾一個月都無教師面授上課　近700名學生集體退學

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廣東學校開學一個月都無教師面授課程，近700名學生集體退學。(微博)

廣東學校開學一個月都無教師面授課程，近700名學生集體退學。(微博)

廣東省清遠市一間職業學校近日被爆因為沒有教師給學生面授課程，引發將近700名新生集體退學並要求退款。事件曝光後，當地教育局已要求該校整改，並成立工作組處理退學退費。

綜合報道，廣東廣播電視台訪問了清遠市德聖健康職業技術學校的學生家長，該家長指，孩子今年秋季就讀，但發現學校開學逾一個月，竟然無教師到場上課教授學生。該家長指：「每天都沒有教師上課，都是學生自己自學。一個年級有七個班，七個班都是用一個老師，一個老師教七個班，怎麼教到東西，學得東西呢？」亦有家長稱：「據我孩子反映的情況，從開學到現在沒有老師教，就是天天給你看電視，也沒人管」。據指，學校超額招生，所以沒有足夠的老師為學生上課。有學生稱，學校此前確實沒有老師上課，學校聲稱這是「數位化教學」，就是看電腦螢幕上課，說推行國家政策，學是能學到一點，但就是沒老師管。因此，近日有大批家長到校要求退費退學。19日上午，學校門口處可見多名拿著行李的學生準備離開。

學校超額招生逾1600人。(微博) 學生上課情況。(微博)

學校超額招生逾1600

學校辦公室張主任表示，學校確實存在超額招生的情況，目前已對「沒有老師上課」的情況進行了整改，安排足夠的老師去上課。但對於其它問題則無法作答。據報道，針對讓校情況，清遠市教育局已成立相關工作組跟進處理。教育局方面稱，該校今年秋季學期計畫招生人數為900人，實際到校2,542人，超計畫招生1,642人，截至20日，已辦理退學學生699人。

清遠市教育局已向學校發出責令整改通知書。同時，將依法依規對其超計畫招生的情況追責問責。此外，還會督促校方全額退學費，而學雜費、書本費等費用的退還按照相關文件要求執行；至於部分受影響學生輟學在家的情況，可協助其入讀市內有空缺的職校。

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