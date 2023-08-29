廣東學生趴台休息被收200元人民幣「午休費」　校方回應：不繳錢可以回家睡

網民：乾脆收「氧氣費」每吸一口都要付錢

有網友發布一張學校老師收取午休費用的群聊截圖，內容提到，每學期趴睡200元人民幣，躺平360元人民幣，床位680元人民幣。對於這則收費消息，許多人感到不解，不過校方回應，這項費用是按照東莞市教育局規定的，以每天2元人民幣的標準收費，採取自願原則，學生也可以自己回家午休，就不用繳這筆錢。東莞政府服務熱線工作人員則說明，早在2019年的時候，就有一個關於午休的文件《關於推進東莞市中小學生校內午餐午休服務工作的通知》，把午休視為一項服務來收費，老師會對學生進行統一管理，但不具強制性。對此，不少網友表示不解，午休應該是學生享有的權利，趴在桌上睡覺已經是很克難的方法了，還要另外收費十分不合理，而且教師已經有領薪水，用「統一管理」作為收費裡由站不住腳。還有人吐槽，要學生自己回家午休，等於變相要求家長中午時間特地跑一趟到校接送，乾脆來收個「氧氣費」，每吸一口就要付一次錢，這樣還可以收到更多費用。

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