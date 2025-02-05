廣東將實施「百萬英才匯南粵行動計劃」 吸納畢業生就業創業

廣東省委書記黃坤明表示，要攜手港澳加快建設高水平人才高地，加固現代化產業體系的人才基座和人才底座，今年廣東將實施「百萬英才匯南粵行動計劃」，以具有競爭力的薪酬和崗位，吸納100萬高校畢業生到廣東就業創業，歡迎有志青年到廣東實現夢想。 充分發揮粵港澳綜合優勢 黃坤明在「廣東省高質量發展大會」上發表講話，表示今年粤港澳將聯合承辦全運會，也能夠舉運產業體系競賽的「全運會」。他說廣東擁有製造業所有大類，傳統、新興和未來產業一體發展，廣州、深圳、佛山等各具優勢又相互協同，配套強、空間大，認為在國內和國際雙循環交匯點上，能夠充分發揮粵港澳三地綜合優勢。

黃坤明提到，面對新一輪科技革命和產業變革，必須加大創新力度，完善現代化產業體系。他認為廣東省從相對落後的農業省，發展到牽動全球的世界工廠，再到引領全球的製造基地，生產力不斷躍升，支撐廣東取得舉世矚目的成就，相信在開放合作當中發展壯大、在轉型升級當中持續蝶變，是廣東產業發展的真實寫照和成功經驗。 黃坤明又指，當前新一輪科技革命和產業變革，正重塑全球產業版圖，能否建成具21世紀時代特徵的現代化產業體系，決定能否在未來發展和激烈的國際競爭中贏得戰略主動。

他說，華為以領先的數字技術賦能千行百業，「深度求索」DeepSeek以不怕虎的勇氣和銳氣，撼動美國人工智能巨頭，認為中國已經顯示出引領時代潮流的新氣象，廣東省更應奮力爭先，主動作為，以更具國際競爭力的現代化產業體系，開創廣東發展新局面。 廣東具備機電技術和數字技術優勢 黃坤明提到，人工智能正掀起產業變革，廣東具備機電技術和數字技術兩大優勢，要在人工智能和機器人兩大領域下大決心，希望廣大有遠見有抱負的投資者和創業者來到廣東，奔赴這場產業盛宴。他又說國企、民企和外企均是廣東產業體系的重要力量，將一視同仁支持各類企業在廣東繼續發展，鼓勵開展多樣化合作。

原文刊登於 香港電台